連假首日 民眾利用好天氣前往彰化大佛風景區踏青

雲林縣口湖鄉是俗稱「風頭水尾」的貧脊之地，農作物在這裡生長不易，卻能產製出肥美高貴的烏金「烏魚子」，職人林豐樟與弟弟靠著天時、地利的環境，搭配與時俱進的作法，製作出口感綿密、唇齒留香的烏魚子，甚至還推出「一口吃」烏魚子，成為年節最紅的零嘴之一，背後靠的就是看天氣的本領。

2023-01-20 14:28