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連假首日 民眾利用好天氣前往彰化大佛風景區踏青

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
不少民眾利用連續假期前往彰化大佛風景區踏青。記者黃仲裕／攝影
不少民眾利用連續假期前往彰化大佛風景區踏青。記者黃仲裕／攝影

春節連續假期起跑，許多民眾利用難得的好天氣，前往彰化八卦山風景區踏青，知名地標八卦山大佛於日前整修完成，不少民眾前往與佛像合影留念。風景區因應遊客出遊，連假期間照常開館，遊客中心因為配合月影燈季，農曆過年期間每天開館到下午10點。

彰化市大佛風景區日前整修完畢，民眾前往與大佛合影留念。記者黃仲裕／攝影
彰化市大佛風景區日前整修完畢，民眾前往與大佛合影留念。記者黃仲裕／攝影
八卦山風景區觀景區可看市景，不少民眾前往拍照留念。記者黃仲裕／攝影
八卦山風景區觀景區可看市景，不少民眾前往拍照留念。記者黃仲裕／攝影
八卦山風景區景觀優美，許多民眾前往參觀野餐。記者黃仲裕／攝影
八卦山風景區景觀優美，許多民眾前往參觀野餐。記者黃仲裕／攝影

彰化 八卦山大佛

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