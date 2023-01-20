「爆料」蘇貞昌常一大早來電 鄭明典：他的支持是實實在在的做到

行政院長蘇貞昌昨宣布請辭，中央氣象局長鄭明典今天在臉書「爆料」，他表示，偶爾蘇貞昌會來電問天氣，通常是早上7點多一點，「那個時間我覺得比較像聊天，還好我也有早早上班的習慣」。

鄭明典表示，當同事說大電腦經費有困難，輾轉被蘇貞昌得知，「我才有機會感受院長處事風格」，蘇貞昌覺得大電腦經費應該支持，「他的支持是實實在在的『做到』」，過程還主動的詢問進度。甚至預想未來，要氣象局直接提10年中程計畫先讓他「核定」。感謝院長。

網友留言「做事的人」、「蘇院長的魄力，行事，很多人不喜歡，但是好的對的政策，就必須這樣才能被推動執行」、「院長這一年爭議事件不少，終於看到院長做對的事情，氣象關乎很多民生軍事都少不了氣象」、「欣賞院長做事有魄力、有行動力」、「兩位都是真正做事、對台灣有貢獻的人物」、「可惜晚節不保，被黨內逼宮下台救黨」。

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