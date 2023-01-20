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鹿港過年預計湧人潮 公所規畫15處停車場即時找位

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣警察局故年期間規劃各項交通疏導、管制措施。圖／彰化縣警察局提供
彰化縣警察局故年期間規劃各項交通疏導、管制措施。圖／彰化縣警察局提供

過年期間彰化鹿港、 田尾都是熱門景點，由於鹿港小鎮道路狹小，警方針對天后宮、龍山寺的鹿港古蹟區作周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於過年期間共規劃15處停車場，共計停車格1827位，民眾再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，再轉騎乘MOOVO公共自行車遊玩鹿港古蹟，嘗美食。

彰化警方指出，建議外縣市遊客利用國道1號下彰化交流道行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線接縣144線道路進入鹿港。

另「彰化月影燈季」活動在彰化市八卦山大佛風景區舉行，因卦山路沿線停車場有限，民眾可多利用山下停車場，像是中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘MOOVO公共自行車至活動會場。

彰化縣府過年期間也在溪州公園溪州公園及田尾公路花園舉辦「2023花在彰化」年度活動，警方提醒，溪州公園停車場規畫於溪州鄉俊仁路台糖停車場搭乘接駁區搭乘免費接駁車，民眾可多加利用。

由於芳苑濕地海空步道為新興熱門景點，警方也進行交通動線及疏導，彰化縣警局指出，各項交通疏導管制措施及改道規劃，警察局及各警察分局於所屬網站、Facebook，都有提供在地民眾即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線參考，也可至手機下載彰警onlineAPP或掃描警察局QR-CODE，獲得更多交通資訊。

因應春節期間返鄉及出遊可能造成的人潮及車潮，彰化縣警察局已規劃各項交通疏導、管制措施。圖／彰化縣警察局提供
因應春節期間返鄉及出遊可能造成的人潮及車潮，彰化縣警察局已規劃各項交通疏導、管制措施。圖／彰化縣警察局提供

停車場 鹿港

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