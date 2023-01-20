快訊

較前一周降幅16.4%！今增本土確診17,869例、境外349例 61死

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

地表最多新年歌的國家？ 馬來西亞「賀歲歌狂熱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年關仔嶺老街、碧雲寺公園改造完成 走春泡湯更安全

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
碧雲公園步道改善後行走更舒適。圖／台南市觀旅局提供
碧雲公園步道改善後行走更舒適。圖／台南市觀旅局提供

關子嶺風景區擁有全台最早開發、從日治時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，台南市府向中央爭取觀光前瞻建設經費投入改造，包含水火同源景點的基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善，以及關子嶺溫泉區百年老街周邊和碧雲公園遊憩環境改善，提供遊客更優質的觀光旅遊環境。

觀旅局長郭貞慧表示，希望將已有百年歷史的關子嶺溫泉區，打造以溫泉意象為主題的視覺景觀，重現往日風華。其中，水火同源周邊環境改善去年6月完工開放，溫泉老街及碧雲公園的環境改善工程，近期也陸續完工開放，溫泉老街妝點紅燈籠後增添新年喜氣，以嶄新面貌迎接新年及遊客，體驗環境更舒適的關子嶺風景區。

改造的項目有紅葉隧道口擋土牆以人字砌石呈現復舊風格，並裝設楓紅意象以及關子嶺大字，讓遊客立即進入充滿關子嶺特色的氛圍，從閒雲橋到關子嶺大旅社旁的百年溫泉老街，從街道鋪面、牆面、燈具、植栽到街道傢俱等，都強調溫泉老街的懷舊氛圍。

市道175沿線的木棧步道進行翻修及補充燈光，創造出沿街夜間安全且優美的步道環境。另外，也改善碧雲寺多年前開闢的景觀公園，改善易長雜草的碎石鋪面，解決排水問題，鋪設石板步道及種植適當景觀植栽，打造出富具禪意的庭園空間。

今年春節長達10天，台南市觀光旅遊局特別建置「2023台南行春」網站，網羅市府各局處及公所超過90個春節活動、展覽、花海美景、觀光工廠、講座及導覽等行春資訊，更整合了觀光旅遊局旅遊景點人流狀況、文化局文化行春懶人包、交通局建置的台南市即時交通資訊網及臺南市春節期間交通疏導訊息等資訊，讓您一站查詢可以隨點隨看、避開車潮，讓大家春節舒適旅遊不塞車。

百年溫泉老街改造後行走更舒適且美化視覺景觀。圖／台南市觀旅局提供
百年溫泉老街改造後行走更舒適且美化視覺景觀。圖／台南市觀旅局提供
柚子頭溪沿線木棧步道翻修並增加夜間照明提升行人安全。圖／台南市觀旅局提供
柚子頭溪沿線木棧步道翻修並增加夜間照明提升行人安全。圖／台南市觀旅局提供
碧雲公園增加林下休憩空間。圖／台南市觀旅局提供
碧雲公園增加林下休憩空間。圖／台南市觀旅局提供
關子嶺擋土牆以復古人字砌石及楓葉美化。圖／台南市觀旅局提供
關子嶺擋土牆以復古人字砌石及楓葉美化。圖／台南市觀旅局提供
市道175沿線木棧步道翻修並增加夜間照明提升行人安全。圖／台南市觀旅局提供
市道175沿線木棧步道翻修並增加夜間照明提升行人安全。圖／台南市觀旅局提供
溫泉老街妝點紅燈籠增添新年喜氣。圖／台南市觀旅局提供
溫泉老街妝點紅燈籠增添新年喜氣。圖／台南市觀旅局提供
碧雲公園打造出富具禪意的庭園空間。圖／台南市觀旅局提供
碧雲公園打造出富具禪意的庭園空間。圖／台南市觀旅局提供
百年溫泉老街改造增設復古氛圍休憩亭。圖／台南市觀旅局提供
百年溫泉老街改造增設復古氛圍休憩亭。圖／台南市觀旅局提供

溫泉 關子嶺 老街 觀光工廠

延伸閱讀

春節不塞車景點 竹縣不藏私推綠色海岸農遊軸帶

給春節返鄉、出遊民眾乾淨的路 屏東重要道路年終聯合大掃除

旗山首座特色遊戲場今啟用 串連老街、糖廠一日旅遊圈

北投滿來溫泉拉麵不甘「被山寨」澄清竟遭訴 法官認無罪確定

相關新聞

地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

中央氣象局發布第005號顯著有感地震報告，今天上午10時56分，在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生...

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

不斷更新／春節連假首日車潮湧現 國5南下出現「紫爆」路段

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

在地職人／年節唇齒留香的烏魚子 靠他「看天氣」本領慢工出細活

雲林縣口湖鄉是俗稱「風頭水尾」的貧脊之地，農作物在這裡生長不易，卻能產製出肥美高貴的烏金「烏魚子」，職人林豐樟與弟弟靠著天時、地利的環境，搭配與時俱進的作法，製作出口感綿密、唇齒留香的烏魚子，甚至還推出「一口吃」烏魚子，成為年節最紅的零嘴之一，背後靠的就是看天氣的本領。

「爆料」蘇貞昌常一大早來電 鄭明典：他的支持是實實在在的做到

行政院長蘇貞昌昨宣布請辭，中央氣象局長鄭明典今天在臉書「爆料」，他表示，偶爾蘇貞昌會來電問天氣，通常是早上7點多一點，「...

鹿港過年預計湧人潮 公所規畫15處停車場即時找位

過年期間彰化鹿港、 田尾都是熱門景點，由於鹿港小鎮道路狹小，警方針對天后宮、龍山寺的鹿港古蹟區作周邊道路管制車輛進入，鹿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。