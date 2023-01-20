百年關仔嶺老街、碧雲寺公園改造完成 走春泡湯更安全

關子嶺風景區擁有全台最早開發、從日治時期就享負盛名的全台唯一天然泥漿溫泉，台南市府向中央爭取觀光前瞻建設經費投入改造，包含水火同源景點的基礎服務設施、景觀風貌及商店店家營運環境改善，以及關子嶺溫泉區百年老街周邊和碧雲公園遊憩環境改善，提供遊客更優質的觀光旅遊環境。

觀旅局長郭貞慧表示，希望將已有百年歷史的關子嶺溫泉區，打造以溫泉意象為主題的視覺景觀，重現往日風華。其中，水火同源周邊環境改善去年6月完工開放，溫泉老街及碧雲公園的環境改善工程，近期也陸續完工開放，溫泉老街妝點紅燈籠後增添新年喜氣，以嶄新面貌迎接新年及遊客，體驗環境更舒適的關子嶺風景區。

改造的項目有紅葉隧道口擋土牆以人字砌石呈現復舊風格，並裝設楓紅意象以及關子嶺大字，讓遊客立即進入充滿關子嶺特色的氛圍，從閒雲橋到關子嶺大旅社旁的百年溫泉老街，從街道鋪面、牆面、燈具、植栽到街道傢俱等，都強調溫泉老街的懷舊氛圍。

市道175沿線的木棧步道進行翻修及補充燈光，創造出沿街夜間安全且優美的步道環境。另外，也改善碧雲寺多年前開闢的景觀公園，改善易長雜草的碎石鋪面，解決排水問題，鋪設石板步道及種植適當景觀植栽，打造出富具禪意的庭園空間。

今年春節長達10天，台南市觀光旅遊局特別建置「2023台南行春」網站，網羅市府各局處及公所超過90個春節活動、展覽、花海美景、觀光工廠、講座及導覽等行春資訊，更整合了觀光旅遊局旅遊景點人流狀況、文化局文化行春懶人包、交通局建置的台南市即時交通資訊網及臺南市春節期間交通疏導訊息等資訊，讓您一站查詢可以隨點隨看、避開車潮，讓大家春節舒適旅遊不塞車。 百年溫泉老街改造後行走更舒適且美化視覺景觀。圖／台南市觀旅局提供 柚子頭溪沿線木棧步道翻修並增加夜間照明提升行人安全。圖／台南市觀旅局提供 碧雲公園增加林下休憩空間。圖／台南市觀旅局提供 關子嶺擋土牆以復古人字砌石及楓葉美化。圖／台南市觀旅局提供 市道175沿線木棧步道翻修並增加夜間照明提升行人安全。圖／台南市觀旅局提供 溫泉老街妝點紅燈籠增添新年喜氣。圖／台南市觀旅局提供 碧雲公園打造出富具禪意的庭園空間。圖／台南市觀旅局提供 百年溫泉老街改造增設復古氛圍休憩亭。圖／台南市觀旅局提供

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