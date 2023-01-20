春節不塞車景點 竹縣不藏私推綠色海岸農遊軸帶

農曆春節10天連假正式展開，新竹縣政府不藏私推薦走春踏青不塞車路線，引領遊客往海邊走，暢遊竹縣綠色海岸農遊軸帶，串連竹北、新豐、湖口3鄉鎮市，到新月沙灣踏浪、優遊紅樹林間，或是走訪老街探索古樸建築之美，帶大家一起「漫步海岸線，品味傳統客家風情」。

農業處表示，縣府製作系列影片介紹13鄉鎮市農業特色，其中「綠色海岸農遊軸帶」涵蓋新竹縣美麗的海岸線，與客家人文風味濃厚的老街等景點，透過鏡頭帶觀眾以俯瞰角度貼近海邊，在竹北、新豐、湖口3個鄉鎮市，悠遊稻穗綠海間，聽鶯鳴雀和之歌，品嘗農民用心栽植出的飽滿米粒，豐富生活好滋味。

除了稻米，竹北市還有著名的「東海萊姆園」，遊客到此可以品嘗到有機萊姆、萊姆醋，享受綠光懷抱、放慢生活步調的愜意。方向一轉，踏上水月橋欣賞鳳山溪和牛埔溪的美景，再到水月休閒農業區裡轉轉，享受新月沙灣的醉人風景，體驗藍鯨魚寮的刺激搏魚，還可大啖肥美的烏魚子，一嘗海味在嘴裡迸發的幸福感。

飽覽海濱的風光後，也可到新豐紅樹林自行車道，踏著自行車，乘著新竹風穿梭於紅樹林間森呼吸，再嘗嘗已傳承逾百年，「老姜的店」鮮美的鹹蛋與皮蛋。別忘了除了海景，鄰近的湖口有著湖口老街等歷史街巷，以及好客文創園區，可以探索客家人文。

完整綠色海岸農遊軸帶影片，可連結網站欣賞https://reurl.cc/qZEyXN。 新竹縣不藏私推薦走春踏青不塞車路線，引領遊客往海邊走，暢遊竹縣綠色海岸農遊軸帶。圖／縣府提供 竹北市有著名的「東海萊姆園」，遊客到此可以品嘗到有機萊姆、萊姆醋。圖／縣府提供 新竹縣不藏私推薦走春踏青不塞車路線，引領遊客暢遊，串連竹北、新豐、湖口3鄉鎮市的綠色海岸農遊軸帶。記者王淑君／攝影 湖口老街深具古樸歷史文化氛圍，是新竹縣知名旅遊景點之一。記者王淑君／攝影 新豐紅樹林是竹縣知名旅遊景點之一，遊客可踏著自行車，乘著新竹風穿梭於紅樹林間森呼吸。圖／縣府提供

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