新年走春 花蓮七星潭曼波園區2萬株花草繽紛迎賓

農曆春節喜氣洋洋，花蓮縣政府農業處在七星潭曼波園區種下2萬株各式花草，以繽紛色彩迎接走春民眾，一旁的四八高地戰備坑道今天起免登記開放，還可到農好基地了解縣內農村特色；兆豐農場、遠雄海洋公園春節期間分別針對東部鄉親、生肖屬兔的民眾，推出購票優惠。

七星潭曼波園區是人氣景點，農業處近日新種下金魚草、一串紅、一串紫、四季秋海棠、孔雀草等當季草花，總共2萬株，營造出姹紫嫣紅的花海美景，園區是空曠園區，24小時開放，邀請民眾前來走春、打卡。

園區內有一座充滿神祕感的四八坑道，是日軍在二次世界大戰末期建立，後段則於國民政府時期，由國軍接續打造長約180公尺的坑道及砲陣地，作為保衛花蓮港飛行場其主陣地北方的屏障，一直保留至今，入口處的迷彩塗裝，呈現出濃濃的軍事氛圍。

農業處長陳淑雯表示，新春期間從今天起一直到29日，四八坑道免登記開放，開放時間為上午9時至11時30分、下午2時至4時30分；一旁還有農好基地展館，目前有「四季食養．農村演義」展覽，介紹花蓮農村社區好山好水及農特產，也很適合走走逛逛，開放時間為上午8時30分至中午12時、下午1時30分至傍晚5時。

位於花蓮中區的「新光兆豐休閒農場」，占地廣達726公頃，有歐洲花園、鳥園、可愛動物園、鹿苑、乳牛區、百竹園等區域，飼育各式各樣觀賞鳥禽及鸚鵡，還有白猴、象龜爺爺、狐獴家族、樹懶姊弟、迷你馬等，也是熱門的親子出遊景點。

園區推出新春優惠，宜蘭、花蓮、台東縣民憑證件，不分票種皆可享每人200元優惠，購票滿額可現場抽福袋及贈送許願卡。

遠雄海洋公園也推出限時春節活動，今天起至29日，只要是生肖屬兔的兔寶寶們，可享入園門票390元優惠，22日（初一）到26日（初五）還有吉祥物發紅包，每天限量100份，在園內商店購物滿1000元，再送限量版的海兔賀年小春聯。 花蓮縣政府農業處在七星潭曼波園區種下2萬株草花，生氣盎然，邀民眾新春假期走春、打卡。圖／縣府提供 新光兆豐休閒農場的人氣動物黑肚綿羊，總是吸引許多遊客拍照。圖／兆豐農場提供 遠雄海洋公園探島水族館的可愛海蛞蝓，左是威廉多彩，右是安娜多彩。圖／遠雄海洋公園提供

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