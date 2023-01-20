20歲男呼吸難又喘意外揪「右心症」 4分之1機率精蟲跑不動

新冠疫情令國人格外注意呼吸道問題，一名20多歲男性因呼吸困難、喘就醫，初期完全找不到病因，後來恰逢公司健康檢查，意外發現自己是「右心症」患者。

國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，右心症患者與正常人的器官功能無異，但右心症約有1/4的患者會合併卡塔格氏症候群（Kartagener Syndrome），即纖毛運動異常，肺難以排痰肺功能較差、精蟲難運動等併發症。

右心症發生率大約是1萬2到1萬5分之1，右心症發生的原因被認為是胚胎在發展時，心臟從一根管子發展到扭轉分隔階段時，未能完成分隔，導致出現右心症，有些右心症患者除了心臟位置不同，肝臟、脾臟也會跟著呈現鏡位，甚至整付器官都與多數人相反。

蘇彥伯表示，許多右心症的患者都是在成人時期才被發現，新生兒階段雖然有檢查，但新生兒的心臟太小，加上心臟位置本來就相對靠中間，新生兒時期如果沒有非常仔細判斷，很難立刻找出右心症，不少患者是因為肺部功能異常或是不孕症等因素，又或是健康檢查時才意外發現。

蘇彥伯表示，右心症患者的器官功能通常與常人無異，但比較容易出現心臟瓣膜狹窄、中膈缺損，少部分因橫隔膜未生長健全，導致胃部脫垂。常見的併發症為卡塔格氏症候群，是一種纖維絨毛異常，可能表現在支氣管，如，容易出現慢性鼻竇炎、支氣管擴張、肺部慢性發炎等，相對常人比較容易因感染出現肺炎，主要是排痰功能受到纖維絨毛異常影響變差。

蘇彥伯表示，該名20多歲的男性右心症患者，就有支氣管不適的問題。而卡塔格氏症候群的纖維絨毛異常，也會表現在大腸活動，比較容易出現腸阻塞現象，精子運動也會變差，容易導致不孕。因此，如果有右心症的患者，可以多加注意自身狀況，提前因應即可避免發生肺部發炎、腸阻塞等症狀。

商品推薦