跨國同志婚姻出台灣後能被承認？ 王婉諭：恐仍受限
內政部昨發函將跨國同性婚姻範圍擴大，除中國以外，跨國同性伴侶都可來台結婚，時代力量立委王婉諭今天坦言，在台登記的合法婚姻都受我國法律保障，但回到該國是否被承認？相關權利可能仍然受到限制。
王婉諭今天說，昨內政部頒布的函釋，更進一步保障了跨國同志在台灣合法結婚的權利，這是婚姻平權通過後，往前邁出的新步伐。中國地區因為屬於兩岸人民關係條例，不在這次函釋的解釋範圍當中。
王婉諭表示，有民眾質疑若對方國家不承認同志婚姻，那在台灣登記結婚後的婚姻保障權利為何？王婉諭指，在台登記結婚的婚姻都受台灣法律保障，但回到該國後是否被承認，恐仍受限。
王婉諭昨在臉書上指，收到內政部函示電子檔，內政部正式發函給各地方政府，明文保障同性伴侶結婚的權利，函中明確表示：同性婚姻已經是台灣公共秩序的一部分，若因國籍而不承認同性婚姻，將會影響一般民眾的生活，也是變相的差別待遇，因此跨國同性伴侶未來若要在台灣登記結婚，行政機關應該予以認可。
王婉諭說，過去跨國同婚權利未被承認，但許多伴侶擁有長久的「類婚姻生活」是事實，但在制度上無法受到保障，這幾年她也接獲許多相關陳情，協助同性伴侶免於分離。
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