春節連假首日國道順暢 國5車多預計下午4點疏解
今天為春節連假首日，高速公路局路況預報員蘇家婷表示，今天上午國道全線車流大致正常，預估全天國道全線交通量為100百萬車公里，國道5號南向雪隧截至上午9點共通行1萬3千輛次，較去年同期增加12%。北部地區僅國5中午前開始出現車多情形，預估到下午4點多緩解；國1楊梅到新竹段、國3土城到關西段中午則有車多情形。
蘇家婷指出，今天上午國道全線車流大致正常，僅中部地區國3有輕微事故。北部地區國5中午前開始出現車多情形，預估到下午4點多緩解，國1楊梅到新竹段、國3土城到關西段中午有車多情形；中部地區國1彰化到埔鹽系統、國3快官到霧峰預計車多情形到下午2點多緩解；南部地區則沒有壅塞情形。
高公局表示，今天國道相關疏導措施包括，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61線替代國1與國3、台9線替代國5、台63替代國6、台74線接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道。
公路總局也說，預估今天返鄉車潮會陸續湧現，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，台9線蘇花路廊南下方向今、明天凌晨5點到下午1點禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩；花蓮崇德地區北上也將機動調整大客車優先道疏導措施；另也規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。
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