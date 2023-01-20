春節連假首日國5與蘇花路廊交通順暢 提防明天湧車潮

春節連假第一天宜蘭天氣濕冷，市區道路人多車多，進入年貨賣場的車輛都要排隊；聯外交通部分，清晨5時30分起蘇花改蘇澳端南下返鄉車潮開始湧現，車流尾端最長延續至蘇澳新站前，至9時30分車流逐漸趨緩，國道5號上午雙向交通順暢，用路人可多加利用。

今天部分民間團體及勞工朋友仍在上班，加上這次連假有10天，用路人不急著在小年夜返鄉，可能明天才會出現車潮。今天上午市場採買年貨人潮眾多，宜蘭南、北館市場及羅東開元及民生市場周邊車多，市場周邊實施交通管制，員警站崗維持交通秩序，請用路人配合。

公路總局四區處表示，蘇花路廊清晨4時起南下方向逐漸出現車潮，5時許進入高峰後，每小時交通量約維持900至1100輛，車流自上午9時起逐漸趨緩。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為7812輛，北上花蓮往宜蘭方向為1051輛，提醒今天蘇花路廊南下方向車流量後續仍有約7100輛通行需求，請用路人選擇離峰時段行駛。

在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約89分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約70分，建議往花蓮方向之用路人可多加使用蘇花改路段。

國5交通大致順暢，警方提醒用路人，1月22日至24日5-12時封閉石碇及坪林南向入口匝道，1月24日至29日15-20時蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制。

另蘇花路廊1月20日至21日5-13時(南向)、1月22日至24日4-17時(雙向)、1月25日至26日11-20時(北向)及1月27日12-18時(北向)禁止21公噸以上大貨車通行，並同時開放大客車行駛蘇花改路肩，用路人如果行經山區路段應特別留意土石滑動情形，確保行車安全。 蘇花路廊清晨車多小塞，上午9點過後交通恢復順暢。記者戴永華／翻攝

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