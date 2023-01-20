快訊

金融界人才搖籃 中金院2大解方衝出百分百註冊率

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

蘇貞昌請辭、陳建仁否認接新閣揆 蔡政府又要打臉自己？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年走春何處去？ 百年歷史建築「台中市役所」重新開張

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
位於潭子的摘星山莊，新春期間也提供定時導覽及放映微電影「念念」，讓人在遊賞之中穿越古今。圖／台中市文化局提供
位於潭子的摘星山莊，新春期間也提供定時導覽及放映微電影「念念」，讓人在遊賞之中穿越古今。圖／台中市文化局提供

農曆春節10天假期今天開跑，民眾可從台中火車站為起點，就近連結周邊歷史場域，來趟老建築文化之旅，像是台中舊酒廠(文化部文化資產園區)、帝國製糖廠、台中州廳、台灣府儒考棚、台中刑務所演武場、台中文學館等，還有最近重新開幕的台中市役所，不僅適合民眾走春，也是網美打卡的熱點。

台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，110年重新招商，經得標廠商1年多裝修，最近重新開幕。春節期間一樓「有役思」藝文空間試營運，規劃書店，並販售文創小物；二樓則為「Narratore說故事的人」義式餐廳，因台中市役所為古蹟，有容留人數限制，座位僅規劃30個，需事先預約，將於2月3日開放，目前預約踴躍，讓民眾在百年建築裡用餐，感受時光歲月流動的軌跡。

位於台中市役所對面的百年國定古蹟「台中州廳」，歷經3年主體建築修復完成，目前驗收中，因州廳緊接著將進行內部裝修與活化再利用工程，未開放民眾入內參觀，但是民眾可到州廳外觀拍照，欣賞州廳之美。

市定古蹟台灣府儒考棚以「OCCUPIED」為策展主題，這次以Z世代眼光作為媒介，邀請許多新生代品牌共同參展，在歷史空間展開實驗風潮。位於林森路的台中刑務所演武場園區，除保有完整的歷史建築原貌，也致力推展「新六藝文化」，年節期間僅除夕休園，1月23至29日辦理小蝸牛市集。台中文學館文學公園在1月26至28日連續三天中午12點至下午5點也舉辦「好好手感微笑市集」。

歷史建築台中放送局推出「織足主題~擁抱未來的星辰」特展，可看到台中啟明學校、啟聰學校、惠明盲校及台中特殊教育學校的孩童們手作編織作品。座落在北屯區的歷史建築林懋陽故居，是擁有磚造洋樓的台式豪華莊園，大年初二開館，除有展覽，園區並引進獲米其林餐盤的「馨苑小料理」創意台菜，可來走春品嘗。

喜歡到懷舊市集尋寶的民眾，大年初三至初五可以到台中市眷村文物館，參加搶救大兵「新年走村」市集活動；去年12月重新整裝開幕的台灣民俗文物館，過年期間辦理「開新‧如初」特展，大年初四至初六戶外廣場還有舊物盛典市集，可前往尋找舊時回憶及原創好物。位於潭子的摘星山莊，新春期間也提供定時導覽及放映微電影「念念」，讓人在遊賞之中穿越古今。

位於台中市役所對面的百年國定古蹟「台中州廳」，歷經3年主體建築修復完成，目前驗收中，雖未開放民眾入內參觀，但民眾可到州廳外觀拍照，欣賞州廳之美。圖／台中市文化局提供
位於台中市役所對面的百年國定古蹟「台中州廳」，歷經3年主體建築修復完成，目前驗收中，雖未開放民眾入內參觀，但民眾可到州廳外觀拍照，欣賞州廳之美。圖／台中市文化局提供
台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，110年重新招商，經得標廠商1年多裝修，最近重新開幕。圖／台中市文化局提供
台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，110年重新招商，經得標廠商1年多裝修，最近重新開幕。圖／台中市文化局提供
歷史建築台中放送局推出「織足主題~擁抱未來的星辰」特展，可看到台中啟明學校、啟聰學校、惠明盲校及台中特殊教育學校的孩童們手作編織作品。圖／台中市文化局提供
歷史建築台中放送局推出「織足主題~擁抱未來的星辰」特展，可看到台中啟明學校、啟聰學校、惠明盲校及台中特殊教育學校的孩童們手作編織作品。圖／台中市文化局提供

歷史建築 國定古蹟

延伸閱讀

練武功、逛老街、糖廠單車遊 旗山走春正當時

影／春節十天連假旅遊何處去 國防部推薦眷村文化園區

騙1人去KK園區拿10萬！他拐3人後自己回台…辯稱也是受害者

台中高美燈塔春節後進行整建 工程期間園區暫停開放

相關新聞

地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

中央氣象局發布第005號顯著有感地震報告，今天上午10時56分，在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生...

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

不斷更新／春節連假首日注意國道5地雷路段 國3南向2車追撞回堵2公里

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

台中段平交道傳死傷事故 大甲往返日南間路線封閉

台鐵局今發布，受平交道死傷事故影響，台鐵自12點21分起，大甲往返日南間路線暫時不通，列車有延誤情形，敬請見諒。詳細肇事...

春節首日台鐵平交道死傷事故 大甲至日南段暫停通行

今天為春節連假首日，台鐵西部幹線台中大甲至日南今天中午發生平交道死傷事故，中午12點21分起大甲至日南間路線暫時不通，列...

小年夜起連10天國道0至5時免收費 一表看國道高乘載、開放路肩、替代道路、即時路況

今天就是小年夜，高速公路局開始實施多項春節交通疏導措施，其中，連續10天每天0至5時國道免收費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。