新年走春何處去？ 百年歷史建築「台中市役所」重新開張

農曆春節10天假期今天開跑，民眾可從台中火車站為起點，就近連結周邊歷史場域，來趟老建築文化之旅，像是台中舊酒廠(文化部文化資產園區)、帝國製糖廠、台中州廳、台灣府儒考棚、台中刑務所演武場、台中文學館等，還有最近重新開幕的台中市役所，不僅適合民眾走春，也是網美打卡的熱點。

台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，110年重新招商，經得標廠商1年多裝修，最近重新開幕。春節期間一樓「有役思」藝文空間試營運，規劃書店，並販售文創小物；二樓則為「Narratore說故事的人」義式餐廳，因台中市役所為古蹟，有容留人數限制，座位僅規劃30個，需事先預約，將於2月3日開放，目前預約踴躍，讓民眾在百年建築裡用餐，感受時光歲月流動的軌跡。

位於台中市役所對面的百年國定古蹟「台中州廳」，歷經3年主體建築修復完成，目前驗收中，因州廳緊接著將進行內部裝修與活化再利用工程，未開放民眾入內參觀，但是民眾可到州廳外觀拍照，欣賞州廳之美。

市定古蹟台灣府儒考棚以「OCCUPIED」為策展主題，這次以Z世代眼光作為媒介，邀請許多新生代品牌共同參展，在歷史空間展開實驗風潮。位於林森路的台中刑務所演武場園區，除保有完整的歷史建築原貌，也致力推展「新六藝文化」，年節期間僅除夕休園，1月23至29日辦理小蝸牛市集。台中文學館文學公園在1月26至28日連續三天中午12點至下午5點也舉辦「好好手感微笑市集」。

歷史建築台中放送局推出「織足主題~擁抱未來的星辰」特展，可看到台中啟明學校、啟聰學校、惠明盲校及台中特殊教育學校的孩童們手作編織作品。座落在北屯區的歷史建築林懋陽故居，是擁有磚造洋樓的台式豪華莊園，大年初二開館，除有展覽，園區並引進獲米其林餐盤的「馨苑小料理」創意台菜，可來走春品嘗。

喜歡到懷舊市集尋寶的民眾，大年初三至初五可以到台中市眷村文物館，參加搶救大兵「新年走村」市集活動；去年12月重新整裝開幕的台灣民俗文物館，過年期間辦理「開新‧如初」特展，大年初四至初六戶外廣場還有舊物盛典市集，可前往尋找舊時回憶及原創好物。位於潭子的摘星山莊，新春期間也提供定時導覽及放映微電影「念念」，讓人在遊賞之中穿越古今。 位於台中市役所對面的百年國定古蹟「台中州廳」，歷經3年主體建築修復完成，目前驗收中，雖未開放民眾入內參觀，但民眾可到州廳外觀拍照，欣賞州廳之美。圖／台中市文化局提供 台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，110年重新招商，經得標廠商1年多裝修，最近重新開幕。圖／台中市文化局提供 歷史建築台中放送局推出「織足主題~擁抱未來的星辰」特展，可看到台中啟明學校、啟聰學校、惠明盲校及台中特殊教育學校的孩童們手作編織作品。圖／台中市文化局提供

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