快訊

金融界人才搖籃 中金院2大解方衝出百分百註冊率

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

蘇貞昌請辭、陳建仁否認接新閣揆 蔡政府又要打臉自己？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

練武功、逛老街、糖廠單車遊 旗山走春正當時

聯合報／ 記者林品君王昭月／高雄即時報導
旗山農創園區春節期間舉辦親子樂派對及文創市集。記者王昭月／翻攝
旗山農創園區春節期間舉辦親子樂派對及文創市集。記者王昭月／翻攝

高雄旗山區首座特色遊戲場啟用，融入在地武德殿、旗尾山特色，打造練武功遊戲場，可串聯旗山老街商圈、旗糖農創園區，適合闔家規畫走春。

旗山特色遊戲場投入2100萬建造，與旗山老街距離不到500公尺，設計上融入知名歷史建物及旗山香蕉等元素，像滑梯即採用武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調；沙坑放進旗山有名的「香蕉」遊具，再用香蕉黃色彩點綴鞦韆、地面彩繪。工務局長楊欽富說，這座遊戲場呼應武德殿武術精神，讓孩子攀、爬、跑、跳、鑽、滑、搖、盪、轉、沙10項全能。

高市養工處表示，新啟用的旗山特色遊戲場包含攀爬高屋組合、長型彈跳床、擺盪旋轉遊戲區、山坡遊戲區、沙坑區，還規畫孩童滑步、滑板車道。有孩子飛車連衝好幾圈，捨不得停。場內也設樂齡健體設施，0到90歲都能自在活動。

旗山早期以香蕉、糖業聞名，市府近年推動旗糖農創園區，將舊有糖鐵軌道改造為自行車道，串連糖廠、老街成為一日旅遊圈。高市都發局表示，旗山溪左岸的「東九道之驛-旗糖農創園區」從初一到初八每天上午10點到下午5點開放，有小朋友最愛的軌道小火車、動物造型電動車、旋轉飛機、氣墊樂園及各式農創限定商品，音樂表演及手作體驗。

都發局表示，過年期間旗山農創園區有多場DIY體驗，「琉創工園」（19號倉庫）可指導民眾以微波窯爐燒玻璃、切割與雕刻玻璃瓶。「羽漾設計」（17號倉庫）可學製皮革、拼布包等創意商品；「大旗美農村體驗物產直賣所」初五到初八有台式椪糖DIY體驗。

其中「大旗美農村體驗物產直賣所」販售旗山限定的香蕉米乖乖；「月亮．香蕉城」賣香蕉蛋捲、月亮香蕉冰紅茶；「兩溪．大滿館」推限量黃金香腸；「懷古園」在地新鮮食材小火鍋；更不能錯過人氣最高的旗山糖特製酵母冰。都發局指出，旗糖農創園區過年期間不打烊，現場還有親子樂派對、街頭藝人表演及市集等。

旗山特色遊戲場的溜滑梯取武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調打造成。記者王昭月／翻攝
旗山特色遊戲場的溜滑梯取武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調打造成。記者王昭月／翻攝
旗糖農創園區有多項手作體驗，「琉創工園」（19號倉庫）可指導民眾以微波窯爐燒玻璃、切割與雕刻玻璃瓶。記者王昭月／翻攝
旗糖農創園區有多項手作體驗，「琉創工園」（19號倉庫）可指導民眾以微波窯爐燒玻璃、切割與雕刻玻璃瓶。記者王昭月／翻攝

老街

延伸閱讀

旗山特色公園啟用首日 家長列3缺失盼市府改善

旗山首座特色遊戲場今啟用 串連老街、糖廠一日旅遊圈

亮哲攜三女「一家團圓」 期待放年假直奔鄉下吃吃喝喝

涉足88會館招待所 高市刑大大隊長調新編3線1星警政監

相關新聞

地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

中央氣象局發布第005號顯著有感地震報告，今天上午10時56分，在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生...

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

不斷更新／春節連假首日注意國道5地雷路段 國3南向2車追撞回堵2公里

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

台中段平交道傳死傷事故 大甲往返日南間路線封閉

台鐵局今發布，受平交道死傷事故影響，台鐵自12點21分起，大甲往返日南間路線暫時不通，列車有延誤情形，敬請見諒。詳細肇事...

春節首日台鐵平交道死傷事故 大甲至日南段暫停通行

今天為春節連假首日，台鐵西部幹線台中大甲至日南今天中午發生平交道死傷事故，中午12點21分起大甲至日南間路線暫時不通，列...

小年夜起連10天國道0至5時免收費 一表看國道高乘載、開放路肩、替代道路、即時路況

今天就是小年夜，高速公路局開始實施多項春節交通疏導措施，其中，連續10天每天0至5時國道免收費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。