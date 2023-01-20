練武功、逛老街、糖廠單車遊 旗山走春正當時
高雄旗山區首座特色遊戲場啟用，融入在地武德殿、旗尾山特色，打造練武功遊戲場，可串聯旗山老街商圈、旗糖農創園區，適合闔家規畫走春。
旗山特色遊戲場投入2100萬建造，與旗山老街距離不到500公尺，設計上融入知名歷史建物及旗山香蕉等元素，像滑梯即採用武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調；沙坑放進旗山有名的「香蕉」遊具，再用香蕉黃色彩點綴鞦韆、地面彩繪。工務局長楊欽富說，這座遊戲場呼應武德殿武術精神，讓孩子攀、爬、跑、跳、鑽、滑、搖、盪、轉、沙10項全能。
高市養工處表示，新啟用的旗山特色遊戲場包含攀爬高屋組合、長型彈跳床、擺盪旋轉遊戲區、山坡遊戲區、沙坑區，還規畫孩童滑步、滑板車道。有孩子飛車連衝好幾圈，捨不得停。場內也設樂齡健體設施，0到90歲都能自在活動。
旗山早期以香蕉、糖業聞名，市府近年推動旗糖農創園區，將舊有糖鐵軌道改造為自行車道，串連糖廠、老街成為一日旅遊圈。高市都發局表示，旗山溪左岸的「東九道之驛-旗糖農創園區」從初一到初八每天上午10點到下午5點開放，有小朋友最愛的軌道小火車、動物造型電動車、旋轉飛機、氣墊樂園及各式農創限定商品，音樂表演及手作體驗。
都發局表示，過年期間旗山農創園區有多場DIY體驗，「琉創工園」（19號倉庫）可指導民眾以微波窯爐燒玻璃、切割與雕刻玻璃瓶。「羽漾設計」（17號倉庫）可學製皮革、拼布包等創意商品；「大旗美農村體驗物產直賣所」初五到初八有台式椪糖DIY體驗。
其中「大旗美農村體驗物產直賣所」販售旗山限定的香蕉米乖乖；「月亮．香蕉城」賣香蕉蛋捲、月亮香蕉冰紅茶；「兩溪．大滿館」推限量黃金香腸；「懷古園」在地新鮮食材小火鍋；更不能錯過人氣最高的旗山糖特製酵母冰。都發局指出，旗糖農創園區過年期間不打烊，現場還有親子樂派對、街頭藝人表演及市集等。
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