練武功、逛老街、糖廠單車遊 旗山走春正當時

高雄旗山區首座特色遊戲場啟用，融入在地武德殿、旗尾山特色，打造練武功遊戲場，可串聯旗山老街商圈、旗糖農創園區，適合闔家規畫走春。

旗山特色遊戲場投入2100萬建造，與旗山老街距離不到500公尺，設計上融入知名歷史建物及旗山香蕉等元素，像滑梯即採用武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調；沙坑放進旗山有名的「香蕉」遊具，再用香蕉黃色彩點綴鞦韆、地面彩繪。工務局長楊欽富說，這座遊戲場呼應武德殿武術精神，讓孩子攀、爬、跑、跳、鑽、滑、搖、盪、轉、沙10項全能。

高市養工處表示，新啟用的旗山特色遊戲場包含攀爬高屋組合、長型彈跳床、擺盪旋轉遊戲區、山坡遊戲區、沙坑區，還規畫孩童滑步、滑板車道。有孩子飛車連衝好幾圈，捨不得停。場內也設樂齡健體設施，0到90歲都能自在活動。

旗山早期以香蕉、糖業聞名，市府近年推動旗糖農創園區，將舊有糖鐵軌道改造為自行車道，串連糖廠、老街成為一日旅遊圈。高市都發局表示，旗山溪左岸的「東九道之驛-旗糖農創園區」從初一到初八每天上午10點到下午5點開放，有小朋友最愛的軌道小火車、動物造型電動車、旋轉飛機、氣墊樂園及各式農創限定商品，音樂表演及手作體驗。

都發局表示，過年期間旗山農創園區有多場DIY體驗，「琉創工園」（19號倉庫）可指導民眾以微波窯爐燒玻璃、切割與雕刻玻璃瓶。「羽漾設計」（17號倉庫）可學製皮革、拼布包等創意商品；「大旗美農村體驗物產直賣所」初五到初八有台式椪糖DIY體驗。

其中「大旗美農村體驗物產直賣所」販售旗山限定的香蕉米乖乖；「月亮．香蕉城」賣香蕉蛋捲、月亮香蕉冰紅茶；「兩溪．大滿館」推限量黃金香腸；「懷古園」在地新鮮食材小火鍋；更不能錯過人氣最高的旗山糖特製酵母冰。都發局指出，旗糖農創園區過年期間不打烊，現場還有親子樂派對、街頭藝人表演及市集等。 旗山特色遊戲場的溜滑梯取武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調打造成。記者王昭月／翻攝 旗糖農創園區有多項手作體驗，「琉創工園」（19號倉庫）可指導民眾以微波窯爐燒玻璃、切割與雕刻玻璃瓶。記者王昭月／翻攝

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