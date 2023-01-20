10天連假去哪玩？ 北市觀傳局推薦6條綠廊帶城市旅行路線
今年春節假期長達10天，台北市政府觀光傳播局指出6條綠廊帶城市小旅行路線，路線從捷運台北車站到圓山，沿著捷運淡水線的綠廊帶，可以欣賞台北的歷史古蹟、參拜瑰麗的廟宇，也有品味藝術優雅等，景點包羅萬象應有盡有，推薦民眾連假期間全家走春賞玩。
觀傳局表示，每逢春節，祈福的人潮總是讓廟宇人潮滿滿，從捷運雙連站到圓山站的綠廊帶，沿路可順遊台北文昌宮、台北孔廟以及大龍峒保安宮；保安宮附近的四十四坎舊址（哈密街）更有著CP值超高的巷弄美食，不妨來此祈福新的一年平安順利、福氣滿滿。
觀傳局說，環繞著知性與感性的城市氛圍，綠廊帶城市小旅行路線也推薦以現代藝術為主的台北市立美術館、引領台灣現代建築風潮的王大閎建築劇場，以及嶄新的台北表演藝術中心，獨特的劇場空間設計，親臨感受劇場的震撼，趁著年假與親朋好友一起沉浸在展覽、音樂、表演藝術，期待新年新景象。
觀傳局表示，城市小旅行6條綠廊帶主題路線，包含「尋找台北的記憶」、「台北城人文歷史深度之旅」、「一起看秀趣」、「走吧！一起玩樂趣」、「北投溫泉歷史迴廊」、「關渡追風賞鳥趣」。
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