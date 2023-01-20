蔡英文視察春節疏運 籲滾動調整運能

今天為春節10天連假首日，蔡英文總統上午前往台北車站聯合防災中心視察疏運狀況，並發送加菜金慰勞值班人員，交通部長王國材陪同出席。蔡總統表示，今年10天連假是歷來最長，對各單位疏運挑戰很大，連假期間請大家視需求滾動調整運能，讓民眾能安心返鄉出遊。

蔡英文總統表示，每年連假民眾除了關心天氣，最在意的就是交通狀況，也是台鐵、高鐵及國道各項疏運最忙碌時候。今年有10天連假，是歷來最長，對大家來說挑戰很大，大家都辛苦了。從簡報能看到各單位做好完善規畫，雙鐵全力加開列車做好運具準備，高公局做好管制措施減少塞車情形，各單位也落實防疫措施。

王國材指出，今天開始到29日有10天假期，長假期對交通疏運來說較容易，這次高公局、公路總局有規畫路口替代路線，達到空間分散，國道2條新路線這個月完工，包括國2甲及國4豐原到潭子段，及時增加道路容量；高鐵、台鐵也都增加班次因應。

台鐵局長杜微表示，今年春節疏運重點有13天，昨天到除夕是返鄉人潮高峰，初一到初六為出遊人潮高峰，今年因假期較長，疏運較為平均，台鐵局共加開499列車次創新高，較去年增加12%，座位數增加15%，其中，北迴增加78列次、南迴增加31列次。

台灣高鐵公司董事長江耀宗指出，今年是高鐵通車營運最長的疏運期，共加開454班次，總計共2269班次，初三、初四為疏運高峰，分別規畫201班次及190班次疏運，34組列車全面投入，總計春節期間提供220萬個座位，比平常增加20%。

高公局長趙興華表示，春節國道預計在初一至初三達到南向尖峰，初四、初五為北向高峰，約為平常日1.6至1.8倍，昨天全線車流量達107百萬車公里，比去年增加，初一至初三建議民眾下午再出發，初三至初五則建議上午出發。 交通部部長王國材（左）與蔡英文總統（中）上午前往台北車站聯合防災中心，視察春節疏運情況，蔡英文頒發加菜金給予台鐵，由台鐵局長杜微（右）代表領取。記者曾原信／攝影

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