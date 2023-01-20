新北抽查春聯、紅包應景商品 不合率達23%
今天是小年夜，各大賣場、夜市、攤販皆販賣各種春節應景商品。新北經發局針對轄內商家抽查，包括春聯、春節吊飾、紅包袋、玩具等商品，總計抽查100件，其中23件標示不合格，不合格率達23%。已立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬以上至20萬元以下罰鍰。
經發局提醒，商品皆應符合商品標示法及其他相關標示基準規定，例如常見的春聯、春節吊飾商品應符合「商品標示法」、紅包袋應符合「文具商品標示基準」，還有玩具應符合「玩具商品標示基準」。此次抽查春節商品，以缺少製造商(進口商)地址、製造日期、商品原產地、主要成分或材料等資訊未標示為主，尤其以春聯、春節吊飾為大宗。
經發局已依「商品標示法」、「文具商品標示基準」、「玩具商品標示基準」等規定，立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。經發局提醒民眾在購買商品時，除注重產品款式及價格外，也要留意商品本身是否有完整標示商品資訊，以免造成消費權益受損。
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