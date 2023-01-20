小年夜高雄交通順暢 預估初二起湧現出遊人潮

今天是小年夜，今天上午高雄地區高速公路及平面道路交通順暢，風景區也尚未湧現人潮。高市捷運工程局表示，今天（1月20日）起至1月29日，高雄捷運採假日時刻表運行，首末班車為上午6點30分及晚上10點，車輛行經輕軌施工路段要遵守工區限速時速30公里減速通行。

小年夜也是春節連假第一天，交通局智慧中心指出，國道1號各交流道及國道3號田寮交流道、燕巢系統車流順暢，另在旗山老街、美濃花海、佛光山、大樹舊鐵橋等景區尚未湧現人潮，採購年貨的三鳳中街、後驛商場等地周邊交通大致順暢。整體而言，今天上午的車流量比昨天略減。

交通局指出，預測今年連假旅遊車流高峰為初二（1月23日）到初六（1月27日），壽山動物園、駁二等各熱門景點周邊流量約較一般假日增加15至20％，今年高雄燈會也首度移師蓮池潭舉辦，活動期間（1月26日至2月5日）周邊道路實施交通管制。

此外，今天請高雄捷運及輕軌實施春節疏運，春節10天連假以假日時刻表運行，首末班車維持6點30分及晚上10點自端點站發車，下午1點至晚上6點為尖峰時段，班距最密可達10 分鐘以內。 春節連假高雄各景區的車流測重點。圖／高市交通局提供

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