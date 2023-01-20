年節大魚大肉小心體重飆升 營養師教你這樣吃最健康
農曆春節期間親友團聚，少不了大魚大肉等年菜與圍爐聚餐、零食上身。衛福部桃園療養院建議，飲食須注意控制採買及進食量，年菜大魚大肉淺嚐幾口，勿暴飲暴食；料理手法以蒸煮烤滷為主，減少油煎油炸，長年菜及菇類等年節常見蔬菜都是很好的來源，民眾年節期間可以出去外面走春，增加身體活動。
桃療表示，一年四季，冬天是最容易發胖的季節，成人在冬季節日期間，平均體重增加約0.5%，肥胖主要原因包括食慾提升、節日聚餐多，加上冬季天氣冷，身體消耗較高熱量，會特別感到饑餓，無形中增加進食量，並藉此獲得心理上滿足感。
桃療營養師籃筱筑指出，冬季飲食須注意控制採買及進食份量，年菜大魚大肉淺嚐幾口，勿暴飲暴食；料理手法以蒸煮烤滷為主，應盡量減少油煎油炸；民眾也可以穿著保暖合身的冬衣，當吃下過多的食物時，可以幫助覺察到身體的飽足感，減少進食量。
桃園市衛生局也表示，過年期間常出現的年菜包括米糕、佛跳牆、糖醋魚、紅燒蹄膀及紅燒獅子頭，其中米糕油脂含量高，不僅不易消化，且對血糖穩定又不好，呼籲民眾淺嚐即可；佛跳牆的芋頭、栗子、蓮子為全穀雜糧類，如有吃白飯則要減量，例如當餐芋頭、栗子、蓮子加起來為3分之1碗，白飯就要少吃3分之1碗。
而糖醋魚、紅燒蹄膀、紅燒獅子頭等則多為裹粉油炸，高油、高飽和脂肪、勾芡、外加糖及多醬汁食物，建議民眾應選擇清蒸魚或蹄膀去皮，盡量不沾或不淋醬汁、獅子頭部分絞肉則可用豆腐取代加上大量的大白菜一起燉煮。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言