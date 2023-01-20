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逛燈會還能抓寶！美洲、非洲限定寶可夢出沒台北燈區

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市觀光傳播局表示，逛台灣燈會還能抓限定寶可夢。圖／台北市政府觀光傳播局提供
台北市觀光傳播局表示，逛台灣燈會還能抓限定寶可夢。圖／台北市政府觀光傳播局提供

台灣燈會還能抓限定寶可夢。台北市政府觀光傳播局今天表示，觀傳局和美國Niantic公司合作，邀請Pokémon GO訓練家在燈會期間捕獲限定寶可夢，睡睡菇、電螢蟲和甜甜螢都將伴隨希望之光點亮燈會，若民眾夠幸運，還有機會遇到異色甜甜螢。

觀傳局表示，活動將於「2023台灣燈會在台北」4大展區登場，活動期間為2月10日至12日，每天早上10點至晚上6點。

觀傳局表示，睡睡菇、電螢蟲和甜甜螢都將伴隨希望之光點亮燈會，其中甜甜螢是原本只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢，如果民眾夠幸運的話，還有機會遇見異色甜甜螢。另外，未知圖騰（F、L、U）也將現身和大家共同享受燈會，詳情可見https://pokemongolive.com/post/taipei-lantern-2023

觀傳局說，2023台灣燈會規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，展出300件以上作品並串聯12個行政燈區，使台灣燈會與台北城市精彩融合，展區自忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、捷運市政府站延伸至台北101站，串連東區、信義區，及松山文創園區、國父紀念館、台北101等城市地標及商圈。

台灣燈會 寶可夢

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