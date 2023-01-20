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地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級
中央氣象局發布第005號顯著有感地震報告，今天上午10時56分，在花蓮縣政府西北西方11.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度19.3公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度3級、桃園市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級。
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