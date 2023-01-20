魚刺過三關卡結腸 醫師夾出解心腹大患

年節到了吃魚要小心！阿里山82歲茶農阿伯，寒流來襲煮了魚頭鍋暖身，吃完隔天開始覺得下腹痛，陸陸續續痛了2周，到附近診所醫院求診但疼痛依然沒有獲得改善，直到嘉義市聖馬爾定醫院就診，肝膽腸胃科醫師羅清池發現有根長4公分魚刺居然「身騎白馬走三關」少見地漂流到乙狀結腸才卡住，幫忙夾出解除心腹大患。

這位茶農在家人建議下到聖馬爾定醫院求診，肝膽腸胃科醫師羅清池做大腸鏡，檢查中發現原來有根長約4公分的魚刺，就卡在乙狀結腸，兩端就牢牢地刺在大腸壁上，醫師羅清池馬上使用專用金屬夾，將魚刺夾出。取出魚刺後的隔天，腹部疼痛明顯改善。

醫師羅清池表示，通常魚刺會卡在消化道的3個狹窄處，由上而下分別為賁門、幽門、及廻盲瓣，以茶農這麼長的魚刺，居然可以「身騎白馬走三關」，一路漂流到乙狀結腸才卡住，實在少見。而且魚刺兩端就卡在腸壁上，差點就會造成腸穿孔，真的非常危險，所幸成功將它夾出，不然也有可能會造成腹膜炎或敗血症。

過年時期難免遍嚐美食大魚大肉，長輩或兒童在吃魚時，還是要小心魚刺。羅清池提醒民眾，享用佳餚時需要細嚼慢嚥，特別在吃有刺的食物，更要非常小心，萬一有異物卡住，千萬不可以嘗試各種偏方，一定要趕快找耳鼻喉科或胃腸科醫師，才有專屬器械可以將刺夾出，以免造成進一步的傷害。 醫師發現阿里山茶農被根長4公分魚刺卡在乙狀結腸。圖／聖馬爾定醫院提供 醫師發現阿里山茶農被根長4公分魚刺卡在乙狀結腸。圖／聖馬爾定醫院提供

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