影／春節十天連假旅遊何處去 國防部推薦眷村文化園區
農曆春節十天連假，國防部推薦北、中、南自家管理極具特色的眷村文化園區，可體驗獨特的年節氛圍，作為民眾旅遊規劃參考。
「軍聞社」今日報導表示，北部首推位於桃園中壢的「馬祖新村眷村文創園區」，該村名稱的由來，是民國44年時，總統視察駐守馬祖的駐軍，當時官兵眷屬都分散在台灣各地，戍守外島的華心權上校建議政府，希望能讓他們在台灣的眷屬有一個能夠安定生活的地方，也讓他們在前線能安心保疆衛土，最後眷村順利落成時，就以「馬祖新村」命名來紀念這段歷史。
導覽員鄭老師表示，馬祖新村區分「馬村故事館」、「眷村書房」、「文創市集」及「包棟民宿」等4部分，過年期間休館至初三，初四（1/25）起開始營業，年節期間上午10點半、下午2點半都有專人免費導覽（悅心亭集合），帶領民眾深入瞭解馬村的故事。
中部則推薦民眾前往有豐富歷史意涵的「清水眷村文化園區」，該園區最特別的是，它的地下剛好有臺中市的市定遺址「清水中社考古遺址（西元前2000年至西元400年）」，地上的建築物也被定為臺中市的「聚落建築群」，所以它其實有兩個文資身分，再額外加上一個眷村文化保存園區的身分，可以說「清水眷村文化園區」是臺灣中部地區的人文歷史寶庫。
台中「清水眷村文化園區」在大年初四（1/25）至初八（1/28）有「轉轉兔福來、蹦蹦迎新春」活動，民眾可以參與現場的版印「春」、「福」活動，幫自己印製獨一無二的春紙及紅包袋，很適合大小朋友一起體驗；另外，年假開放期間，也會有「福兔來趕集」的特色集市活動，搭配下午的街頭藝人表演，一定能讓年假走「村」更豐富精采。
南部則邀請民眾前往「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」，它的前身是海軍明德新村，園區呈現日式建築的外觀但卻有著完整且豐富的眷村魂，內部陳展了大量的歷史照片、故事、服飾等，連當時的眷補證正本及腳踏車等都看得到，內部也還原了客廳、飯廳及廚房等樣貌，讓人時光倒流。
導覽員周老師表示，「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」做了4個主題，包括「眷村時代館」、「眷村『聚』樂部」、「眷村潮」及「眷村共生基地」，年節期間僅除夕（1/21）當天休館，歡迎民眾踴躍前往。
國防部提醒民眾，出遊前請先上各眷村文化園區官網或臉書粉絲專頁掌握最新訊息，再搭配自己的年節返鄉旅遊行程。
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