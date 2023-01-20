快訊

小年夜地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

男女為「這件事」在好市多爆衝突 快打部隊衝現場轉當和事佬

春節習俗難維持 移民海外第二代過年記憶：吃雜煮、蕎麥麵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／春節十天連假旅遊何處去 國防部推薦眷村文化園區

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
農曆春節十天連假，國防部推薦北、中、南有極具特色的眷村文化園區，作民為民眾旅遊規劃參考，可體驗獨特的年節氛圍。圖／軍聞社
農曆春節十天連假，國防部推薦北、中、南有極具特色的眷村文化園區，作民為民眾旅遊規劃參考，可體驗獨特的年節氛圍。圖／軍聞社

農曆春節十天連假，國防部推薦北、中、南自家管理極具特色的眷村文化園區，可體驗獨特的年節氛圍，作為民眾旅遊規劃參考。

「軍聞社」今日報導表示，北部首推位於桃園中壢的「馬祖新村眷村文創園區」，該村名稱的由來，是民國44年時，總統視察駐守馬祖的駐軍，當時官兵眷屬都分散在台灣各地，戍守外島的華心權上校建議政府，希望能讓他們在台灣的眷屬有一個能夠安定生活的地方，也讓他們在前線能安心保疆衛土，最後眷村順利落成時，就以「馬祖新村」命名來紀念這段歷史。

導覽員鄭老師表示，馬祖新村區分「馬村故事館」、「眷村書房」、「文創市集」及「包棟民宿」等4部分，過年期間休館至初三，初四（1/25）起開始營業，年節期間上午10點半、下午2點半都有專人免費導覽（悅心亭集合），帶領民眾深入瞭解馬村的故事。

中部則推薦民眾前往有豐富歷史意涵的「清水眷村文化園區」，該園區最特別的是，它的地下剛好有臺中市的市定遺址「清水中社考古遺址（西元前2000年至西元400年）」，地上的建築物也被定為臺中市的「聚落建築群」，所以它其實有兩個文資身分，再額外加上一個眷村文化保存園區的身分，可以說「清水眷村文化園區」是臺灣中部地區的人文歷史寶庫。

台中「清水眷村文化園區」在大年初四（1/25）至初八（1/28）有「轉轉兔福來、蹦蹦迎新春」活動，民眾可以參與現場的版印「春」、「福」活動，幫自己印製獨一無二的春紙及紅包袋，很適合大小朋友一起體驗；另外，年假開放期間，也會有「福兔來趕集」的特色集市活動，搭配下午的街頭藝人表演，一定能讓年假走「村」更豐富精采。

南部則邀請民眾前往「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」，它的前身是海軍明德新村，園區呈現日式建築的外觀但卻有著完整且豐富的眷村魂，內部陳展了大量的歷史照片、故事、服飾等，連當時的眷補證正本及腳踏車等都看得到，內部也還原了客廳、飯廳及廚房等樣貌，讓人時光倒流。

導覽員周老師表示，「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」做了4個主題，包括「眷村時代館」、「眷村『聚』樂部」、「眷村潮」及「眷村共生基地」，年節期間僅除夕（1/21）當天休館，歡迎民眾踴躍前往。

國防部提醒民眾，出遊前請先上各眷村文化園區官網或臉書粉絲專頁掌握最新訊息，再搭配自己的年節返鄉旅遊行程。

桃園中壢的「馬祖新村眷村文創園區」。圖／軍聞社
桃園中壢的「馬祖新村眷村文創園區」。圖／軍聞社
「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」。圖／軍聞社
「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」。圖／軍聞社

眷村 馬祖 日式建築 國防部 文創

延伸閱讀

心血管病人春節保平安 心臟科醫師5建議

影／墾丁、台東連假住房大復活 屏警提醒避開塞車龜速地雷

蘇貞昌宣布率內閣總辭 翁章梁：希望中央持續協助嘉義轉型

兔年走春嘉義故宮南院討吉利 連假20至29日均開放

相關新聞

不斷更新／春節連假首日注意國道5地雷路段 南向建議下午出發

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

今天大寒、小年夜！春節兩波冷空氣南下 初二至初四最冷達寒流等級

今天24節氣大寒、小年夜，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，受到東北季風影響，北部及東半部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫涼涼冷...

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

台灣燈會在台北！12行政區四大主題曝光 53項在地活動玩不停

今年台灣燈會在北市舉辦，農曆年後2月5日正式登場，現在各展區已陸續布展中，除主燈在國父紀念館外，北市十二個行政區也有燈區...

小年夜高雄交通順暢 預估初二起湧現出遊人潮

今天是小年夜，今天上午高雄地區高速公路及平面道路交通順暢，風景區也尚未湧現人潮。高市捷運工程局表示，今天（1月20日）起...

逛燈會還能抓寶！美洲、非洲限定寶可夢出沒台北燈區

逛台灣燈會還能抓限定寶可夢。台北市政府觀光傳播局今天表示，觀傳局和美國Niantic公司合作，邀請Pokémon GO訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。