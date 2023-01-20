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吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市衛生局日前查獲連鎖店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等39噸，引發社會大眾對「巴沙魚」的討論，也揭露其背後的磷酸鹽真相。圖／報系資料照
台中市衛生局日前查獲連鎖店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等39噸，引發社會大眾對「巴沙魚」的討論，也揭露其背後的磷酸鹽真相。圖／報系資料照

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎

台中市衛生局日前查獲連鎖餐飲「江小漁鴛鴦酸菜鍋」，販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等食材，總計過期食材約39公噸，全案依食安法查辦、詐欺罪嫌函送偵辦。而臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」在臉書上貼文，說明巴沙魚其實只是越南的鯰魚，且經常會浸泡磷酸鹽後販賣，因為整個魚體會再浸泡後澎發起來「變兩倍大」，讓許多吃到飽、麻辣鍋店和烤肉店都相當愛用。

「Jacky Bistro預約制餐酒館」也揭露，若攝入過多磷酸鹽使人體內的磷超出正常範圍，將造成鈣的恆定失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病，身邊也許多朋友就是洗腎到最後死掉，因此他才拚命宣傳，希望大家可以改用別的魚種，並避免攝取過多磷酸鹽。

針對此事件，毒物專家招名威在臉書上貼文說明，其實把魚拿來泡磷酸鹽巴沙魚「不是首例」，也證實磷酸鹽對人體確實會影響鈣離子吸收、易造成骨質疏鬆，同時攝取過多的磷酸鹽，也確實對腎臟的負擔很大，長期高量攝取，容易引起腎臟功能的問題。

但招名威說明，磷酸鹽本身並不壞，因為磷酸鹽的攝取不是只有巴沙魚而已，所有的肉類和海鮮蛋白質當中都含有磷酸鹽，因此「只要有吃肉，就會攝取磷酸鹽」。招名威強調「劑量是關鍵」，磷酸鹽的每日上限是70毫克每公斤，成年人換算下來每天最高可以攝取2800毫克，但並不建議每天都吃到上限。

招名威提醒，一般飲食會攝取1000-1500毫克左右，所以除了正常飲食，每個成人每天大約還有1000-1500毫克的空間可以吃磷酸鹽添加物，他舉例，若以香腸每根30毫克磷酸鹽的含量來看，大概是33根，「如果你只吃兩三隻巴沙魚，完全不用擔心會面臨洗腎的危機」。

招名威 洗腎 食安

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