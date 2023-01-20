心血管病人春節保平安 心臟科醫師5建議

春節長假即將展開，多數人吃多動少的時刻，最易誘發心肌梗塞、腦中風等心血管疾病。台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁提醒，高血壓等慢性病人過節應如平日，規律生活、節制飲食，千萬別因年假難得而放縱自己，以免樂極生悲。

楊峯菁醫師指出，意外總是來得突然，春節假期如發生急病更是棘手。他曾經在春節值班時處理遠從南部到中部走春的女患者，明明腎功能不佳卻毫無警覺是心血管疾病的高危險群，跟親友大吃大喝幾天後誘發心肌梗塞，最後慌亂地在異地緊急住院，年節心情全被破壞。

楊峯菁表示，很多人錯誤認為心血管疾病是中高齡族群才要擔心的問題，其實飲食西化早就導致三高族群年輕化，愈來愈多才20、30歲年輕人腰圍粗大，已有三高隱憂，只因為心肺功能尚稱良好幾乎沒出現症狀，這群人也普遍自認年輕，習慣通宵熬夜，殊不知生活惡習會增加突發心血管疾病狀況的機率。

楊峯菁建議，提前在春節前就醫求診：確認是否需要調整用藥--尤其高血壓等慢性病人要定期測量血壓，服藥不可中斷，避免春節醫療資源比較缺乏時亂了陣腳。

其次，節制飲食，大魚大肉、年節零嘴共同特色是高油、高鹽及高糖，攝取份量要注意。即使是被認為健康食物的水果，糖份也不低，當心吃太多讓血糖飆升，保持三餐定時定量，三高指數才能穩定控制。

第三，作息規律，假期間通宵熬夜追劇或久坐打麻將，作息紊亂都可能引發心血管疾病，除按時服藥要記得兩小時就要起身走動一下；同時注意情緒，不要因為胡了牌太亢奮，或一直被胡而影響心情，造成血壓不穩定。

第四，有冠狀動脈阻塞風險的病人隨身帶救心（舌下含片），若運動行走發生胸痛表示疾病惡化，馬上服藥外，一旦病情緊急要馬上到醫院急診求醫。

最後要注意保暖，春節期間多半是氣溫變化時期，冷熱刺激都是身體與血管的壓力，心血管慢性病人須留意身體各種症狀，起早拜年衣物保暖十分重要，先穿上外套保暖並坐在床邊，待身體適應環境溫度再起身活動。 台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁提醒，高血壓等慢性病人過節應如平日，規律生活、節制飲食，以免樂極生悲。圖／台中慈濟醫院提供

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