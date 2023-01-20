影／墾丁、台東連假住房大復活 屏警提醒避開塞車龜速地雷

今天小年夜，也是史上最長10天春節連假首日，屏東恆春半島及台東地區住房開出紅盤，回復疫情前的高檔水準，返鄉和度假民眾必經的台1線枋寮水底寮路口段，今天上午9時前南下每小時車流僅千餘量，一路順暢；縣警局說，交通高峰會在初一至初四，南下單日將超過3萬輛，北返高峰集中在初六和初七，規畫綿密疏導措施，提醒民眾避開塞車地雷時段。

氣溫相對暖和的屏東恆春半島，是旅遊度假勝地最佳最佳避寒地，早在1個月前就已掀起連假搶房熱，據縣府交通旅遊處統計，雖然假期拉長至10天，但恆春半島旅宿初二至初四住房率平均約八成，其中，最熱門墾丁地區，初一至初六飯店和民宿多滿房，除夕約九成房，車城四重溪溫泉區旅館亦然，離島小琉球初一至初四也近滿房，已回復疫情前春節住房水準。

枋寮警方說，省道台1線枋寮段因連接台9線台東和台26線往墾丁的車流，大假日車流量爆增，警方採多項交通疏導措施， 因應台1線436.5至445.5公里車多路段車流疏解，將視車流狀況，將對向車道調撥一條車道供南或北向車流行駛；今天上午枋寮水底寮南下返鄉和度假車流雖較平日多，遠低於大假日尖峰的每小時3000輛，預估高峰會在初一至初四上午7時至下午2時，北返高峰集中在初六和初七下午2時至晚上8時。

恆春警方在熱門的墾丁地區，除了22日至27日在墾丁大街規畫「人車分流」防疫管制，易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都安排警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下若湧現車潮，預計由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下。

台9線屏東段也有因應措施，公路局第3區養護工程處說，22日至23日新路449.1公里至450.2公里處實施北上車道漸變段縮減，時段上午8時至下午3時；25至28日草埔橋北端及雙流社區實施南下車道漸變段縮減，時段中午12時至19時，兩地均視車流狀況解除或延長。 史上最長10天春節連假首日，屏東恆春半島及台東地區住房開出紅盤，返鄉和度假民眾必經的台1線枋寮水底寮路口段，今天上午9時前南下每小時車流千餘量，一路順暢。記者潘欣中／攝影

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