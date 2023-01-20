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春節連假兩波冷空氣南下 初二至初四最冷達寒流等級

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
年初二白天起一波顯著的冷空氣將逐漸南下，率先影響北台灣，預估強度將達寒流等級。本報資料照片
年初二白天起一波顯著的冷空氣將逐漸南下，率先影響北台灣，預估強度將達寒流等級。本報資料照片

今天24節氣大寒、小年夜，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，受到東北季風影響，北部及東半部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫涼涼冷冷，約15-19度；中南部多雲或晴，白天高溫23-26度、夜晚低溫16-18度，日夜溫差很大。

他說，除夕到年初一東北季風將會減弱並轉為東南風環境，因此各地天氣相對較穩定好轉，高溫普遍都可以回升到20度以上，夜晚低溫約16-20度，仍略有涼意，而西半部另要留意局部晨霧現象，注意行車安全。

年初二白天起一波顯著的冷空氣將逐漸南下，率先影響北台灣，林孝儒說，預估強度將達寒流等級，北部及東半部再轉陰有短暫陣雨，氣溫也將降至15-20度左右，為濕濕涼涼的天氣。中南部則尚未有顯著的降溫影響，但雲量將隨時間略增多，由晴轉多雲時陰並有些零星短暫陣雨。

他表示，年初三至年初四將為冷空氣影響最顯著的時候，預估中北部及宜花局部平地最低溫都有機會探至6-10度，白天高溫也都僅有13-16度左右；南部及台東高溫約22-25度、夜低溫14-16度。而迎風面北部及東半部為陰雨天氣外，中南部山區亦有零星短暫陣雨機會，大概要到初四水氣減少後，降雨才會有所減緩。

林孝儒說，初五則冷空氣減弱轉偏東到東南風，各地氣溫顯著回升，氣溫感受不再如此寒冽且天氣將短暫好轉為晴。

但很快的，初六起將再度有另一波冷空氣南下，並延續影響至開工日，林孝儒說，強度上將有機會達強烈冷氣團，這幾天可再觀察預報調整，不過氣溫大概是會再迎來一波降幅了，中北部及宜花平地區將有近10度低溫出現機會，但好險的是此波所挾帶的水氣可能不太多，僅在初六初期南下時，北部及東半部有些短暫陣雨，後續將隨著乾空氣移入，降雨可望再減緩些。

春節假期天氣，他說，預計有兩波冷空氣南下影響，分別為初二至初四強度達寒流等級，初六至開工日強烈冷氣團，中北部及宜花有感降溫，注意10度以下低溫現象，且期間北部及東半部易有陣雨影響。

他說，南部降溫影響相對較小，主要留意日夜溫差都滿大的情況，僅初三、初四雲量偏多較陰沉，山區亦有些短暫陣雨機會。春節南來北往返鄉或出遊要留意氣溫降幅變化，務必做好保暖外，亦要注意北東部多雨而中南偏晴的天氣差異。

林孝儒說，本波寒流初三、初四影響期間，中北部1500公尺以上高山地區氣溫將有機會降至冰點或以下，屆時由於中高層水氣將偏多配合降水，將有下冰霰甚至是短暫雪的現象，前往山區要注意行車安全。

春節天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
春節天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

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