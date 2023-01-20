台灣燈會在台北！12行政區四大主題曝光 53項在地活動玩不停

今年台灣燈會在北市舉辦，農曆年後2月5日正式登場，現在各展區已陸續布展中，除主燈在國父紀念館外，北市十二個行政區也有燈區展出，北市民政局表示，今年2023台灣燈會在台北2月1日至4日會先試營運，台北市十二個行政區大串聯，以在地特色打造四大主題燈區，舉辦53項在地參與系列活動。

台北市民政局表示，十二行政燈區於2月4日點燈，結合在地民間宗教、企業、學校團體資源共同創作打造「自然生態」、「人文特色」、「文化藝術」及「宗教民俗」四大主題燈區，各具主題亮點。

其中北投、信義、文山燈區以自然生態為主，設計多元材質作品並結合生態環境；內湖、大安、中正燈區以人文特色為主，利用藝術互動呈現在地人文及歷史文化，讓參加的民眾身歷其境。

士林、南港、大同燈區以文化藝術為主，邀請藝術家探索藝術創作可能性；松山、萬華、中山燈區以宗教民俗為主，將作品結合傳統與創新打造傳藝之美。

除了吸睛燈飾，十二行政燈區也有台北通「電子集章」送好禮活動，賞燈民眾只要開啟台北通App，點選活動頁掃描完成電子集章，現場就能獲得燈會限量小禮物，每日數量有限，發完為止。

禮物內容由產發局特別邀請國內知名品牌聯華實業食品，設計台灣燈會限定包裝可樂果及卡迪那(擇一贈送)，參加民眾也可填寫滿意度問卷換取統一企業提供星巴克及多拿滋優惠券(擇一贈送)。

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