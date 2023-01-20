阿里山觸口「山の埕」試營運 春節逗熱鬧添喜氣

嘉義縣觀光局阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心一樓賣店「山の埕」，位在阿里山公路32公里處，為服務疫後觀光人潮，歷經數月打造「山の埕」品牌，由「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」4間店家進駐，今天試營運，迎接春節人潮。

阿管處說，「山の埕」的「山」字，寓意整個大阿里山，「埕」字有庭院、廣場意思，店家重新打造升級為舒適放鬆的六感體驗場域，改造後場域更開闊、明亮舒適，遊客可任選室內喜愛座位，直接面對以藍天為背景的山巒草原，享受與大自然共處悠閒時光，感受食物與空間的新視角。

店家表示，場域內共有「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」等4間店家。遊客可從選購台灣檜木延伸出商品開始，像木雕、木製生活商品再到身體清潔用品，沉浸感受檜木芬多精舒緩放鬆身心靈效果。需要用餐遊客可選擇灶咖品嘗在地新鮮食材的台灣古早味日常料理，像養生雞湯、厚切排骨飯、關東煮等，尋找共同的生活經驗與純粹。

還有路易莎咖啡，除平價咖啡，也提供輕食，包含熱壓吐司、三明治、貝果、米漢堡、法式吐司等琳瑯滿目餐點，一次滿足遊客味蕾。臨走前別忘在瀞茗軒茶葉帶阿里山高山茶，如珠露茶、烏龍茶、金萱茶、紅茶等。遊客可在此體驗、洗茶、沖泡、品茶，將品茗文化結合茶藝、教學與體驗，傳承給每一位來到「山の埕」的旅客。

阿管處歡迎遊客春節連假，前來新開幕阿里山觸口「山の埕」走走，可規畫半日遊以上行程，至鄒族逐鹿文創園區，體驗原民歌舞、射箭、梅花鹿餵食及牛埔仔愛情大草原，與大草原上的各項愛情、浪漫裝置藝術打卡拍照的全家親子旅遊。活動資訊上「阿里山新印象」粉絲專頁或阿里山國家風景區官網查詢。 阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心一樓賣店「山の埕」品牌，由「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」4間店家進駐，今天試營運。圖／阿管處提供 阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心一樓賣店「山の埕」品牌，由「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」4間店家進駐，今天試營運。圖／阿管處提供 阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心一樓賣店「山の埕」品牌，由「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」4間店家進駐，今天試營運。圖／阿管處提供

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