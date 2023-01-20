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北北桃春節服務不中斷 急診室24小時待命

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
北部直轄市過年仍有服務，桃園市整理最齊全，推出8項便民措施。（張善政臉書）
北部直轄市過年仍有服務，桃園市整理最齊全，推出8項便民措施。（張善政臉書）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】地方政府過年服務不打烊！桃園市政府發布環境清潔、藝文充電、觀光走春等8大措施，台北市則有觀光、醫療、關務服務不打烊；新北市提供平安袋、平安餐與社區關懷服務，並加開疫苗接種站。各地醫院的急診在過年仍24小時待命，門診則需親洽醫院。

桃園8大措施

針對過年政府服務，桃園市政府18日發布「112年桃園春節服務不打烊措施」，包括環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安和社福關懷8大類別。環境清潔部分，小年夜中午會加強清運垃圾，除夕、初五上午9時起清運一趟，夜間停收，初一到初四停收。

藝文充電部分，桃園市文化場館大部分在初四開館，熱門的桃園市立圖書館新總館要等到初六開館，不過橫山書法藝術館及太武新村眷村文創園區於初三起就正常開館。觀光走春方面，小烏來線、石門水庫線等路線除夕至初一停駛，其他路線依假日班表行駛。另外，小年夜至初六設置春節關懷不打烊服務中心，受理通報案件、緊急安置。

台北觀光不打烊

台北市觀光傳播局表示，北市11處旅服中心服務不間斷，每處都有親切旅服員提供旅遊諮詢服務；醫院門診大多在21日（除夕）至24日（初三）暫停，急診仍24小時開設。衛生局則提醒，1966長照服務專線於春節期間1月20日至29日暫停服務。

台北關則表示，為維持春節連假期間入，出境旅客及進出口貨物通關順暢，採取五大措施：24小時通關服務、出口（含保稅）貨物通關案件正常辦理，並酌派人員加班處理通關業務。

針對垃圾收運，台北市環保局表示，20日小年夜正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，21日除夕當天中午及夜間時段加班收運，22日（初一）至24日（初三）停收，25日（初四）起恢復，27日（初六）恢復收運大型廢棄物。

新北強化銀髮關懷

春節連假長達10天，為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾，新北市政府推出春節三安服務，包含春節平安袋2000份、63間宮廟寺院於農曆除夕至初八供應平安餐，以及結合民間善心團體提供12偏區平安箱。新北清潔隊也是25日恢復上工。

警察為民服務春節也不打烊，平安袋會先分派到轄區派出所與分駐所等163處據點，同仁值勤時若發現有需要的民眾，會主動致送平安袋，持續24小時守護市民。另外，新北衛生局也在25日（初四）至29日（初八）加開4處接種站，每日限額100名至1600名不等，呼籲符合資格民眾盡快施打。

新北市長侯友宜表示，近幾年銀髮族群大幅增長，對於長輩的關懷照顧是市府非常重視的事情，春節期間關懷不打烊，若長輩有任何需求可以跟在地的里長、派出所和公所反映。他也在臉書上發文說，新北超過2400多家的幸福保衛站與好日子愛心大平台436家待用餐店家都會繼續服務。

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