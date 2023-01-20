小年夜買氣強強滾 北市長年菜漲3成5最多、鯧魚也漲2成3
今天小年夜，也是農曆春節假期第一天，北市主計處調查今年春節物價，與去年同期相比，芥菜(長年菜)、鯧魚、蘿蔔及柑橘因供量量較去年少，以長年菜漲3成5最多，鯧魚也比去年漲2成3，連應景產季的柑橘也漲了1成4。至於過年添喜氣必買的糖果，也因為原物料成本上漲，今年買糖果，也比去年貴了6.27%。
台北市主計處年前就春節前三天，與去年同期物價相比，長年菜、鯧魚、蘿蔔及柑橘因供量較上年減少，價格分別上漲35.34%、22.59%、22.34%及14.31%；糖果則因原物料成本上升、豬肉因飼養成本增加，價格也分別上漲6.27%、1.34%。
至於年糕類及乾果因進貨成本提高，價格分別上漲7.03%、4.55%；雞肉及裝飾品類則部分賣場及商家優惠幅度較上年增加，致價格分別下跌4.02%及1.80%。
為反映今年春節前物價，台北市主計處分別於12月21日(假期前三十天)、112年1月10日(假期前十天)及1月17日(假期前三天)辦理雞肉、豬肉、鯧魚、蘿蔔、芥菜(長年菜)、柑橘、年糕類(年糕及發糕)、糖果、乾果(瓜子、花生、開心果)及裝飾品類(春聯及吊飾)等具代表性商品的零售價格訪查。
另外調查結果也顯示，春節前三天與前三十天的節慶商品相比，鯧魚因年節需求增加，價格上漲40.85%；年糕類因進貨成本提高價格上漲6.47%；乾果因反映原物料成本上升價格上漲0.64%；豬肉因飼養成本增加價格上漲0.40%。
若再就春節連續假期前三十天、前十天與前三天價格變動分析，鯧魚是因年節需求增加、年糕類因部分業者反映進貨成本提高，致價格持續上漲；雞肉、豬肉、蘿蔔及柑橘因需求增加，乾果因部分賣場優惠減少致價漲，不過接近節慶日，會因供量增加及部分業者優惠增加，價格先漲後跌。
至於芥菜(長年菜)因接近節慶日需求增加，導致價格先跌後漲；糖果及裝飾品類因部分賣場持續優惠促銷，價格下跌後持平。
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