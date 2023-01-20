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北海岸春節限定優惠 精選3條主題遊程及5款旅遊套票

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
北海岸春節限定優惠，精選3條主題遊程及5款旅遊套票，圖為野柳地質公園女王頭。圖／北觀處提供
北海岸春節限定優惠，精選3條主題遊程及5款旅遊套票，圖為野柳地質公園女王頭。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處推動的皇冠海岸觀光圈，精選3條主題遊程及5款旅遊套票推出春節限定優惠，歡迎民眾來皇冠海岸感受北海岸體驗觀光魅力與風情。

北海岸擁有獨特地質景觀、多泉質溫泉好湯、極北點富貴角燈塔、觀音山自然生態及基隆山海美景、多條自行車濱海步道等觀光資源。

北觀處推動的皇冠海岸觀光圈精選3條主題遊程及5款旅遊套票推出春節限定優惠，串連區內特色景點及店家，於五福旅遊、鳳凰旅遊、太陽網等旅行社平台推出親子樂活、體驗在地、文化讀景等主題遊程及各區旅遊套票。

3條主題遊程推出228連假3人同行1人免費優惠，包含「石破天驚─野柳海線一日遊」、「北海岸─仙履奇岩美景之旅」、「金包里號敞篷景觀巴士─北海岸小旅行」，228連假限定梯次各1團，即日起開放報名，名額有限額滿為止。

其中套票內含門票、DIY體驗、特色餐點、伴手禮、溫泉泡湯、住宿、交通一日券等不同組合產品，方便自由行旅客呼朋引伴或自己獨行。

即日起至2月5日推出5款旅遊套票買3送1優惠，春節期間訂購者，預計於1月30日起發送套票，包括皇冠海岸風味大禮包、和平島公園經典遊、八里卡滋爆米花樂活、皇冠女王薆悅輕旅行、蟲蟲維基農遊體驗，套票詳情請參考鳳凰旅遊、五福旅遊及太陽網。

春節期間今天起到29日北觀處各遊客中心及台灣好行皇冠北海岸線同步推出新春活動，至觀音山、三芝、白沙灣、金山、中角灣遊客中心及情人湖資訊站，於北觀粉絲團按讚及分享任1篇貼文即可兌換春節小禮1份。

「春節搭好行賀新年─紅包抽抽樂」活動，淡水或野柳搭乘台灣好行皇冠北海岸線，向駕駛索取乘車證明，至三芝、白沙灣、金山及野柳遊客中心，於北觀粉絲團置頂貼文留下新春吉祥話即可獲得紅包抽抽樂1次，獎項包含皇冠北海岸線套票、紀念品等，數量有限送完為止。

皇冠海岸走春相關資訊及內容請參考：

皇冠海岸旅遊產品專區

五福旅遊：https://www.lifetour.com.tw/event/crowncoast/

鳳凰旅遊：http://event.travel.com.tw/crowncoast/

太陽網：https://suntravel.tw/crowncoast/

KKday：https://www.kkday.com/zh-tw/promo/crowncoast-tour

北觀處官網：http://www.northguan-nsa.gov.tw/welcome/welcome.html

皇冠海岸觀光圈專頁：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

北觀處各遊客中心及所屬地質公園、皇冠北海岸線春節連假開放時間如下：

─觀音山、三芝、白沙灣、金山遊客中心，除夕至初八上午9時到下午5時。

─野柳地質公園1月21日除夕上午8時到下午4時，初一至初八上午8時到下午5時。

─和平島公園除夕當日休園，初一至初八上午8時至下午6時。

─觀音山猛禽館除夕至初一休館，初二至初八上午9時到下午4時。

─情人湖資訊站除夕無服務，初一至初八上午9時到下午5時。

台灣好行-716皇冠北海岸線20到29日，淡水捷運站發車：上午9時、下午1時；野柳地質公園站發車：上午11時、下午3時。

北海岸春節限定優惠，精選3條主題遊程及5款旅遊套票，圖為富貴角燈塔。圖／北觀處提供
北海岸春節限定優惠，精選3條主題遊程及5款旅遊套票，圖為富貴角燈塔。圖／北觀處提供
北海岸春節限定優惠，精選3條主題遊程及5款旅遊套票，圖為和平島公園。圖／北觀處提供
北海岸春節限定優惠，精選3條主題遊程及5款旅遊套票，圖為和平島公園。圖／北觀處提供

春節 除夕 野柳 台灣好行

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