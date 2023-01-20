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去年3因素沒有西南氣流 專家：中南部需有節水準備

聯合報／ 記者葉冠妤楊德宜／台北即時報導
去年西南季風無法順利進入西北太平洋，跨赤道流也偏弱。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
去年西南季風無法順利進入西北太平洋，跨赤道流也偏弱。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

去年怎麼沒有西南氣流？今年中南部水夠用嗎？「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，2022年雖然梅雨下得多，但沒有西南氣流配合，到了盛夏7-8月西南氣流還是沒出現，連平常的西南季風都很弱、偏乾。

天氣風險公司說，原因可分為三個。一是反聖嬰現象發生時，赤道東風較平常明顯，菲律賓東方的環境比較不利季風槽（颱風溫床）發展，也會使西南季風的活動範圍往西縮退，強度也就較弱。

第二，去年夏天時，印度洋偶極呈現明顯負相位，印度洋東岸到印尼對流較活躍，但其外圍的下沉氣流反而為華南、菲律賓東南方帶來穩定的環境，低壓也很難從菲東海面發展出來，缺少低壓帶動，西南季風也就不容易往北延伸上來。

天氣風險公司說，第三，副熱帶高壓偏強、西伸，同樣的也使低壓、西南季風不容易接近台灣，8月雖然有颱風，但都往西朝向南海移動；9月時太平洋高壓北抬，西北太平洋低壓活躍，可是華南仍然有副熱帶高壓勢力阻擋，颱風（軒嵐諾、梅花）最後還是進不來，從高壓之間的弱點北轉，也沒有機會引進西南氣流，反而都是一些水氣偏少的西風。

天氣風險公司統計2001-2022年中南部內陸、山區的幾個測站來看，去年的總雨量除了嘉義的阿里山為倒數第四少、馬頭山倒數第二少，其他測站都是最少的，缺了西南氣流以及颱風環流直接帶來的雨水，只靠午後雷雨的雨水還是差了一大截。

初步展望春雨，天氣風險公司說，目前雖然反聖嬰現象正在減弱，但最新的氣候預報仍呈現春季為正常到偏乾狀況，接下來2月的雨量也可能還是少，對於中南部的供水來說越來越有壓力了，需有節水的準備。

2022年雖然梅雨下得多，但沒有西南氣流配合，到了盛夏7-8月西南氣流還是沒出現，連平常的西南季風都很弱、偏乾。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
2022年雖然梅雨下得多，但沒有西南氣流配合，到了盛夏7-8月西南氣流還是沒出現，連平常的西南季風都很弱、偏乾。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

西南氣流 颱風

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