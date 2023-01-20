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不斷更新／春節連假首日注意國道5地雷路段 南向建議下午出發

聯合報／ 記者邱瓊玉周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供

（7:00更新）

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

替代道路部分，高公局說，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾利用省縣道，不要上國道。

今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。圖／高公局提供

國道 新竹 彰化

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