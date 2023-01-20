除夕初一回暖 吳德榮：初二起寒冷3天、下探5度低溫
今晨大台北東側、宜蘭已有局部短暫降雨，北海岸、東北角較明顯。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明天除夕晨東北季風略增強，水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。
今天北台灣白天氣溫略降，其他各地變化不大；北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷、日夜溫差大。北部13至17度，中部10至24度，南部12至26度，東部12至24度。
他說，明天除夕白天起至周日年初一東北風減弱，天氣好轉，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日升，北舒適南微熱、各地早晚偏涼微冷。
吳德榮表示，下周一年初二強冷空氣南下，下午起氣溫明顯下降，愈晚愈冷；下周二初三、下周三初四各國模擬強度又調強，台北測站將降至8度左右，符合寒流定義，平地最低氣溫將挑戰5度以下；迎風面1500公尺以上高山如太平、拉拉、合歡山降至零下，仍有一些水氣，有飄雪機率。
他說，26日年初五、27日初六冷空氣逐日減弱、氣溫回升，天氣好轉、西晴東偶零星雨。連假最終兩天的28日、29日又有一波偏強的冷空氣南下，強度調整中，影響程度待觀察。
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