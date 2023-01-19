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史上最長年假肥油不上身 營養師親教：取代大法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
營養師葉欣憲建議，民眾可多採取低卡食物，取代高油鹽零食，避免年假期間攝取過多熱量。圖／衛福部台中醫院提供
營養師葉欣憲建議，民眾可多採取低卡食物，取代高油鹽零食，避免年假期間攝取過多熱量。圖／衛福部台中醫院提供

今年春節連假長達10天，號稱「史上最長」年假，不少民眾囤好美食犒賞自己。衛福部台中醫院營養師葉欣憲建議，為了避免肥油、三高上身，不妨以取代食材的方式控制熱量，不可太放縱，以免十天連假後「肥一圈」。

葉欣憲說，春節年假期間，民眾比較放鬆，也易出現補償心理，但若連十天大吃大喝，恐肥胖上身，一時難以減少，但若要嚴格禁食太困難，不如以「取代大法」，例如糖果、巧克力換成火龍果或芭樂；洋芋片或地瓜脆片改為無調味堅果10顆、原味海苔；汽水、珍奶改為無糖茶飲。

他指出，若家中長輩為三高患者火鍋湯底以昆布或蔬菜為主，再加入魚片、雞肉片等原型食材，青菜、菇類可多吃，進食順序先吃蔬菜、喝湯，再吃肉，最後吃地瓜、芋頭、白飯等澱粉，血糖不高升；高血壓民眾少用沾醬，或以檸檬汁、果醋，再加點蔥蒜，取代醬油與沙茶醬。

葉欣憲提醒，火鍋湯頭油脂，普林與鈉含量都高，易讓三高問題惡化，因此三高患者在享用火鍋時，湯盡量少喝，頂多喝個半碗即可，避免攝取太多的鈉或普林。

葉欣憲說，飲食控制本來就是有鬆有緊，面對年假，不用太嚴格，偶爾一塊蛋糕或幾片洋芋片，都沒有那麼嚴重，但最好今天熱量爆表後，隔天就要節制一些；除此之外，10天的年假也不妨找些時間跟家人散步或是伸展，或是到戶外走走，不要都待在家久坐久躺，讓血脂血糖悄悄爬上身。

火鍋 患者 連假

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