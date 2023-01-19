全台近9成露營場不合法 輔導合法化半年通過率掛0

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據交通部觀光局統計，截至去年12月底，全台共有1790處露營場，僅191處合法，約1成左右。記者周湘芸／攝影
根據交通部觀光局統計，截至去年12月底，全台共有1790處露營場，僅191處合法，約1成左右。記者周湘芸／攝影

露營活動近年蔚為風潮，根據交通部觀光局統計，截至去年12月底，全台共有1790處露營場，僅191處合法，約1成左右。交通部去年7月發布「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化，但截至去年12月底僅26家提出申請，且均在土地容許審查階段，通過家數掛0。

根據觀光局統計，全台不合法(含待清查)露營場佔近9成，共1599處，前4多縣市依序為南投縣342處、新竹縣323處、苗栗縣296處，其中，違反區域計畫法、非都市土地使用管制規則及都市計畫法占62%、違反農業發展條例占27%、違反森林法占4%。

此外，去年12月馬來西亞一處無照露營地被土石流掩埋，造成多人死亡，全台也有148處露營場位於環境敏感區，包括水庫蓄水範圍、國有林事業區、保安林等森林地區、溫泉露頭及其一定範圍、水產動植物繁殖保育區或優良農地及土石流潛勢溪流、海堤區域等。

內政部去年7月修訂「非都市土地使用管制規則」，交通部同步訂定「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營業者合法化。根據統計，全台1公頃以下小型露營場約占7成，截至去年底僅26家提出申請，申請率2%，通過率掛0。

觀光局表示，交通部去年12月邀請相關部會成立「中央機關露營管理協調聯合督導小組」，18日召開第一次會議已達3項共識，包括今年3月底前將辦理北、中、南、東4場次露營場輔導座談會，邀請各部會就露營場申設階段涉及法規回應地方政府、露營公協會及業者；6月底前輔導重點地方政府辦理露營場申設相關事宜；針對位處環境敏感區非法露營場優先取締，落實審查業者所提送的緊急應變、緊急救護及遊客疏散計畫。

露營 交通部 觀光局

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