日本發生光肩星天牛疫情 櫻花樹、唐楓禁止輸入
防檢局表示，因日本發生光肩星天牛疫情，今天公告禁止槭屬、蘋果屬、梨屬、薔薇屬及李屬等22屬直徑超過3公分的寄主植株及枝條自日本輸入，梨穗不受影響，櫻花樹、唐楓則禁止輸入。
行政院農業委會員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，18日接獲日本發生光肩星天牛疫情資訊，19日公告修正輸入檢疫條件，增列日本為疫區，禁止槭屬、蘋果屬、梨屬、薔薇屬及李屬等直徑超過3公分的寄主植株及枝條自日本輸入。
防檢局副局長鄒慧娟接受中央社記者電話訪問時說明，禁止從日本輸入直徑超過3公分的寄主植株及枝條，共計22屬。
由於台灣一直從日本輸入梨穗，是否受影響。她說，梨穗直徑沒有超過3公分，所以不受影響；不過有些盆栽會受禁止輸入影響，例如槭屬的唐楓，還有李屬的櫻花樹的小樹苗也不能輸入。
她並說，還有寄主類原木，則必須在輸出前進行檢疫處理，以及由日本植物檢疫單位於日本植物檢疫證明書上加註說明；其他非寄主原木、薪材、樹根、樹皮及未加工的木料及材製品，應檢附日本植物檢疫證明書，並註明樹種名稱及產地，才可以輸入。
防檢局說明，18日接獲日本台灣交流協會台北事務所通知，日本陸續於兵庫縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、埼玉縣、千葉縣、富山縣、愛知縣及山口縣等9縣，有捕獲光肩星天牛的紀錄，日本已修正其疫情狀態為「存在（Present）：未廣泛分布且於官方防治下」。
關於光肩星天牛，防檢局補充，屬於鞘翅目天牛科，為國際間的重要有害生物，一年發生1代或二年1代，幼蟲鑽蛀危害多種闊葉樹種，成蟲咬食樹葉、樹皮和木質部，造成木材品質下降，林木壽命縮短，甚至死亡。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言