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年前剪髮「髮絲掉入眼內用手挖」 妙齡女眼結膜慘破洞

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，當異物掉入眼中，千萬不可以用手揉，應以人工淚液沖洗，若依舊無法自行處理，建議儘速尋求醫療協助。圖／陳瑩山提供
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，當異物掉入眼中，千萬不可以用手揉，應以人工淚液沖洗，若依舊無法自行處理，建議儘速尋求醫療協助。圖／陳瑩山提供

明起就是春節連假，不少民眾趕在農曆年修剪頭髮迎新春，近日一名妙齡女性，因為髮絲掉落眼內，急著用手將髮絲拿出，不小心弄傷結膜，眼科醫師提醒，當有異物掉入眼睛中，千萬不要用手揉，應先使用人工淚液濕潤眼睛，後續再觀察是否將異物沖出，若仍感覺不適，建議應盡快到急診就醫，務必小心保護靈魂之窗。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，這名31歲女性自述因頭髮掉入眼睛中，直接用手伸入眼睛中拿出髮絲，但後續依舊感覺下眼皮疼痛，雖外觀看起來無異狀，但經過螢光染色檢查，發現下方結膜糜爛、且有兩處破皮，研判是患者手指將結膜抓破。此外近日也有不少民眾除舊佈新忙打掃，也有患者被掃把戳到眼睛，造成角膜破裂，也是近日急診常見問題之一。

當民眾出現眼睛掉入異物時，最常出現NG行為，包括用手揉、棉花棒、衛生紙或手帕、手巾伸入眼睛，或是用髒水、自來水清洗，陳瑩山表示，上述行為很容易使眼角膜受傷，產生細菌感染、發炎、潰瘍，提醒民眾當下應該點人工淚液將異物沖出，休息等待5分鐘後，若仍感覺不舒服，建議應盡快到醫院急診尋求醫療協助。

過年期間民眾長時間看電視、滑手機，年後近視學童多會增加，陳瑩山表示，當長時間盯著手機螢幕，睫狀肌會持續用力、緊繃，很容易造成假性近視，根據臨床觀察，春節過後小一到小六學童，平均會增加100度假性近視，不過假性近視有機會透過眼藥水調整，建議家長不要太早就帶孩子配眼鏡，也建議家長採取「3010120」秘訣 ，用眼30分鐘，休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，讓孩子眼睛適度放鬆。

近視 陳瑩 患者

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