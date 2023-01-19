雙鐵客運人潮湧現 台鐵賣出7.4萬張票、售票率逾五成

今（1/19）為春節連假前最後一天上班日，台北車站、轉運站傍晚六時左右開始湧現人潮，台鐵總計售出7萬4606張車票，售票率約54.68%，南下和花東長途班次均已售罄。國道客運業者也表示尖峰時段為今天下半天起和明日全天，今日下午起國光客運預售票均完售、首都客運往宜蘭、花東路線仍可隨到隨搭。

明起長達十天的春節連假將開跑，台北車站、轉運站傍晚六時左右開始湧現人潮，台北車站台鐵開啟三個售票窗口，排隊人數約四、五十人；南下第三、第四月台人潮逐漸湧現，高鐵南下月台候車區人潮則較台鐵更熱絡，月台上多是手提行李準備返鄉的民眾。

台鐵表示，今天最後一天上班日總計售出7萬4604張車票，售票率約54.68%，其中南下及往花東地區長途班次皆已售罄。台灣高鐵公司則說，今天共開行173班車次，較前一日147班多，預計總疏運人數會較前一日18.6萬人次增加不少，但因假期較長人潮分散，整體動線還算順暢，月台沒有過度壅塞狀況。

國道客運業者同樣繁忙，國光客運董事會特助陳永昌表示，預計運輸尖峰於今天下半天至明天全日。以往多視現場排隊狀況加開班車，但今年因應後疫情時代運輸榮景，有多少駕駛能上班均已完成預排，今日預售票均已完售，但現場排隊的民眾仍有機會搭到車。

陳永昌也說，明天小年夜預售票也賣出近七成，由於今年年節較長，也鼓勵民眾返鄉、出遊踏青可多利用國道客運。

首都客運總經理李建文則表示，首都客運經營台北到宜蘭、羅東、礁溪等，市府轉運站候車約20分鐘即可上車；北花線預售票售出約二成四，評估到花蓮民眾仍習慣鐵路運輸，以至於售票平平，近日均還有空位，民眾可多加利用。

台鐵開啟三個售票口，現場仍有不少民眾排隊買票。記者許維寧／攝影 高鐵候車區滿座。記者許維寧／攝影

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