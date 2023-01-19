雙鐵客運人潮湧現 台鐵賣出7.4萬張票、售票率逾五成
今（1/19）為春節連假前最後一天上班日，台北車站、轉運站傍晚六時左右開始湧現人潮，台鐵總計售出7萬4606張車票，售票率約54.68%，南下和花東長途班次均已售罄。國道客運業者也表示尖峰時段為今天下半天起和明日全天，今日下午起國光客運預售票均完售、首都客運往宜蘭、花東路線仍可隨到隨搭。
明起長達十天的春節連假將開跑，台北車站、轉運站傍晚六時左右開始湧現人潮，台北車站台鐵開啟三個售票窗口，排隊人數約四、五十人；南下第三、第四月台人潮逐漸湧現，高鐵南下月台候車區人潮則較台鐵更熱絡，月台上多是手提行李準備返鄉的民眾。
台鐵表示，今天最後一天上班日總計售出7萬4604張車票，售票率約54.68%，其中南下及往花東地區長途班次皆已售罄。台灣高鐵公司則說，今天共開行173班車次，較前一日147班多，預計總疏運人數會較前一日18.6萬人次增加不少，但因假期較長人潮分散，整體動線還算順暢，月台沒有過度壅塞狀況。
國道客運業者同樣繁忙，國光客運董事會特助陳永昌表示，預計運輸尖峰於今天下半天至明天全日。以往多視現場排隊狀況加開班車，但今年因應後疫情時代運輸榮景，有多少駕駛能上班均已完成預排，今日預售票均已完售，但現場排隊的民眾仍有機會搭到車。
陳永昌也說，明天小年夜預售票也賣出近七成，由於今年年節較長，也鼓勵民眾返鄉、出遊踏青可多利用國道客運。
首都客運總經理李建文則表示，首都客運經營台北到宜蘭、羅東、礁溪等，市府轉運站候車約20分鐘即可上車；北花線預售票售出約二成四，評估到花蓮民眾仍習慣鐵路運輸，以至於售票平平，近日均還有空位，民眾可多加利用。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言