珍愛生命希望無限 台灣自殺防治學會溫暖關懷賀新春

農曆新年在台灣每年最重要的節慶，也是闔家團圓的日子，在這家人團聚的溫馨時刻裡，請別忘記那些獨自過節的親朋好友；每逢佳節倍思親，農曆春節的到來，可能會讓這些無法和家人團聚的親友們，更易感到孤單與悲傷。台灣自殺防治學會李明濱理事長表示，在農曆春節這個大節日裡，我們都更需要多加關懷周遭的親朋好友，特別是獨居親人或長者、未返鄉之遊子，皆易於此時因孤單而感到情緒低落，甚至產生憂鬱情緒，您的適時關心將會令他們倍感溫暖。雖然檢疫隔離等措施已逐漸開放，但接連不斷變動的生活型態也可能造成壓力以及不安全感，在佳節期間全國自殺防治中心在此呼籲大家，發揮您的關懷與愛心，讓身旁的親友們都能感受到愛與溫暖，讓我們周圍的每一個人都能在這個農曆假期裡感受到滿滿的愛，遠離孤單憂鬱的心情，一起喜迎祥兔年。

關心無距離，暖心不打烊

過去很長一段時間在新冠肺炎疫情的影響下，使得民眾的學習或工作都產生重大變化，除了生活型態的轉變讓許多人一時難以適應，擔心染疫所造成的健康、經濟問題更是重大的壓力源。如果長期接收帶有負面情緒的訊息，更容易累積對於心理的負擔。

依據台灣自殺防治學會於去年7月針對全國2,101位15歲以上的代表性樣本進行電話調查，發現曾經確診的民眾中，覺得因疫情關係直接或間接帶來壓力佔94.4%(推估349萬人)，民眾雖然不會有立即的自殺問題，但仍有可能造成後續的心理問題，因此要有自我察覺的能力，並妥善紓緩壓力，才不會影響到身心健康。

面對節慶、改變時，部分民眾也可能會有心理壓力，心情溫度計是很合適的自我覺察工具，可以反映出整理心理困擾的程度。當有輕微情緒困擾時，可以找親友談談，以抒發壓力，若因疫情而無法與親友見面時，也可以善用視訊軟體與親友聯繫，以排解因隔離造成的負面情緒，維持心理健康。如果有嚴重情緒困擾時，建議尋求精神醫療的專業協助，在緊急時也能撥打衛生福利部免付費安心專線1925，由專人協助。

因此當親友因各種原因無法返家團聚時，可以主動與他們聯繫，發揮關懷的精神，不論是一則關心的訊息、一通電話或是利用視訊通話，都能讓他們感受到身旁有親友的支持、愛與溫暖，歡度新年。

李明濱理事長呼籲，「關心」所產生的能量不容小覷，可利用新春與親友相聚時多多關懷，若發現與平常習慣不同的行為或言語內容：如長時間陷入低落、對過去喜好的事物突然缺乏興趣等，都是需多加注意的警訊徵兆，李明濱理事長提醒民眾兩大重點：

1. 利用春節連假多加關心與陪伴：家人的陪伴及支持是心理健康促進的重要保護因子，春節為親友間難能可貴的團聚時光，增加彼此的互動與交流，用話語傳達溫暖與關心。

2. 春節過後關懷不間斷：在經過十天連假後大家各自返回工作崗位，保護因子相對降低，不免感到格外地孤單與空虛，這時的關懷便更加的重要與溫暖。

但是應注意不宜過多詢問個人隱私問題，避免讓關心與問候成了對方的壓力與不愉快，這不僅失了最初美意，若使對方感到傷心與不舒服更是得不償失。把握年節相聚時刻，學習站在他人立場關懷，讓家人間能保有尊重與空間，不僅凝聚彼此情感，更能常保相聚好時光。

遵循醫囑不停藥

李明濱理事長也特別提醒，春節期間切勿因假期而自行停藥，特別是正在服用憂鬱症等精神科藥物者，可能有許多將面臨之狀況，如來不及於年前就診、諱疾忌醫或是不願讓其他家庭成員知道目前之用藥狀況，其實更應遵照醫師指示服藥，若擅自停藥易產生戒斷症候群，導致病情不穩定，而不利於疾病長期控制。因此，在年節期間，別忘了注意親友的服藥情況，多一點關懷與陪伴。

抗壓5裝備

面對疫情帶來的壓力，我們需要學會管理壓力的技巧，強化「抗壓5裝備」，包括「睡眠充足」、「營養均衡」、「規律運動」、「身心放鬆」、「安排休閒」。疫情期間帶來的生活影響是一種壓力，疫情降級後面對年度學業或工作的目標追趕，又將是另一種壓力，學習與壓力共存，化壓力為助力，同時關懷身邊親友，協助他們抒發壓力，不要讓疫情所帶來的壓力影響你我的身心。

活用「一問、二應、三轉介」

平時除了多加關懷以外，迎向新年，更別忘記與親友間交流與對話的重要性。李明濱理事長表示，社會大眾普遍認為「會自殺的人不會說出來」，但這其實是個錯誤的迷思，事實上大部分自殺的人，往往會拋出許多明確的訊號尋求協助。這時的關懷與支持便相對重要。這時請謹記自殺防治守門人3步驟「一問、二應、三轉介」。

【一問】主動關懷身邊的人，提供陪伴與溫暖，透過家庭聯誼或社群軟體加強成員間的交流，增加正向支持保護因子。

【二應】以關懷傾聽及正面回應成為支持家人朋友間的橋樑，主動分享生活細節，增進人際連結。

【三轉介】面對親朋好友出現情緒持續低落或負面訊息表達時，切勿輕忽；應隨時注意其身心狀況，並鼓勵持續就診，依指示完整服藥並接受專業諮詢。

善用心情溫度計App

最後李明濱理事長提醒大家，過年前後不免讓許多人壓力與焦慮感升高，春節期間應主動關懷周圍親友，若發現身邊親友有情緒困擾時，可以使用心情溫度計App即時測量親友與自己的心情溫度，提供情緒支持並提供必要之心理衛生資源，一個動作將使您成為最重要的珍愛生命守門人，另外亦可撥打安心專線，1925(依舊愛我)，年節期間24小時不打烊。

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