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春節來臨 上班日最後一日國道車潮湧現

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
春節假期即將來臨，今天是上班日的最後一天，國道一號湧現車潮。記者黃仲裕／攝影
春節假期即將來臨，今天是上班日的最後一天，國道一號湧現車潮。記者黃仲裕／攝影

迎接農曆新年來臨，今天是上班日最後一天，下午4點開始，國道一號南下出現返鄉車潮，高速公路局表示，預計全天達到105百萬車公里，今天車多情形主要在上下班尖峰時段。高公局表示，往年春節連假南北長途車流量較一般日高出甚多，並以返鄉及旅遊旅次為主，部分路段更有可能回堵至深夜，其中西部國道於新竹、台中及台南都會區尖峰時段交通需求勢必將超過可服務容量，台61線新竹至台南路段皆為全線高架化獨立路權快速公路，可作為替代道路。另外，台中往返南投也可改走台63線，國3霧峰往返台中以北可改走台74線或國4，達到空間分流。

新竹 國道 台南

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