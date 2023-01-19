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春節連假兩階段冷空氣來襲 這天溫度恐一夜驟降13度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區仍為多雲到晴天氣。本報資料照
中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區仍為多雲到晴天氣。本報資料照

中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭、花蓮地區要留意較大雨勢。除夕、初一溫度回升，其中初一溫度回升較明顯，北部、東半部地區高溫約23、24度，中南部地區約26至28度；初二強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、東北部地區低溫恐再下探11、12度。

氣象局指出，明天東北季風增強，伴隨水氣增多，宜蘭及花蓮地區要留意局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴天氣。除夕、初一溫度回升，水氣減少，僅剩東半部、大台北地區有局部短暫雨，其中初一溫度回升較明顯，北部、東半部地區高溫約23、24度，中南部地區約26至28度。

氣象局表示，初二強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部地區低溫下探11、12度，南部及花東地區低溫約14、15度，北部、東半部地區要留意雨勢，初三晚間至初四清晨各地將來到最低溫，北部3500公尺以上高山有降雪機會，民眾行經山區也要留意路面結冰。

氣象局指出，初五、初六冷空氣減弱，但初七、初八還會有另一波冷空氣南下，整體春節期間北部地區濕涼，中南部地區多雲到晴，天氣狀況起伏大。另外，小年夜、初一、初五、初六空氣回暖，中南部、西半部地區有局部霧，離島馬祖航班要留意；小年夜、初二、初四受冷空氣影響，民眾前往沿海地區要留意強風長浪。

氣象局 低溫 冷氣團

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