春節疏運國5今先湧車潮 明小年夜恐從早塞到傍晚

今天為春節連假前最後一個上班日，高速公路局路況預報員游衣芸表示，今天下午起北部地區湖口至大溪路段及國道5號都有車多情形。明天小年夜，北部地區國5預計早上8點出現車潮，到下午4點緩解；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西預計早上9點出現車流，到中午才會疏解。

游衣芸指出，今天截至下午3點國道全線交通量為57.1百萬車公里，預估全天達105百萬車公里，國5南向雪隧約1萬9500輛次，與去年同期相近。今天下午北部地區湖口至大溪路段及國道5號有車多情形，中部地區香山到和美及南部地區岡山路段有事故造成車流回堵。

游衣芸表示，明天小年夜，北部地區國5預計早上8點出現車潮，到下午4點緩解；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西預計早上9點出現車流，到中午才會疏解。中部地區國1南向彰化到埔鹽、國3南向快官到霧峰預計上午9點出現車潮，到中午才疏解。南部地區則大致正常。

高公局表示，春節連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北區路段及國5南向宜蘭路段於早上6點起出現長時段壅塞；初三至初五為北向尖峰日，預估國1、國3北向中區路段及國5北向宜蘭路段於中午過後將出現長時段壅塞，且部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。

高公局指出，初六至初七因天氣將逐漸回暖，預估有大量民眾返回工作地後，利用假期尾聲於鄰近風景區出遊，因此上午時段國1新竹、彰化路段，國3大溪、霧峰路段及國5宜蘭路段預估有大量短途旅遊車流出現。

商品推薦