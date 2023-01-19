快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

水鳥點點名 2023NYBC新年數鳥嘉年華布袋數量全台第一

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供

全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，由全台各社團和鳥友們進行樣區調查計數。今年嘉縣布袋鎮共21名位鳥伙伴參加，調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋新年數鳥嘉年華活動6日進行，一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一。

數鳥嘉年華成員由特有生物研究保育中心、嘉大生物資源系、高雄鳥會布袋鹽田工作團隊及各地支援鳥友組成。2007年國家重要濕地保育政策推動，七股及布袋多處鹽田陸續被公告國家重要濕地，其中，布袋6、7區廢鹽田濕地面積遼闊、水系和區塊相對完整，被列為國家級重要濕地。

冬季布袋水鳥數量約在3萬至4萬間，這樣的調查數據由每年新年數鳥嘉年華調查統計而來，水鳥數量一直位居全台各樣區之首。 今年調查數據顯示，布袋鹽田水鳥鳥種數共62種， 數量高達3萬4,391隻，其中：鷗類9499隻、小型鷸鴴類8026隻、浮水鴨7297隻、潛水鴨5665隻、中大型鷸鴴類3083隻、大型涉禽1428隻、其他白冠雞、紅冠水雞和翠鳥共477隻。

顯示布袋鹽田濕地提供多樣性、體型大小，不同類群鳥類使用，其中為少見鳥種，像花鳧、赤膀鴨、羅文鴨、紅頭潛鴨、斑背潛鴨、黑頸鸊鷈、冠鸊鷈等，吸引許多鳥人特地遠來觀察、攝影，帶動生態旅遊；從水鳥數量種類統計顯示，布袋鹽田濕地提供龐大數量種類豐富水鳥棲息，在東亞澳遷徙路線上是台灣最重要的候鳥中繼站。

台灣位處東亞澳遷徙線中繼位置，廢曬鹽灘保有過去鹽田紋理結構，具備高低起伏不一淺水灘地型態，吸引大批南來北往水鳥棲息。春秋之際提供過境水鳥短暫休息覓食，冬季為度冬水鳥樂園。

高雄鳥會2019年向國有財產署認養國有非公用邊際土地，總計認養布袋鹽灘地343公頃，每周進行巡查、環境維護及鳥類觀察，與在地學校合作進行推廣教育，推動鳥類定點觀察活動。

布袋樣區鳥老大、高雄鳥會理事洪貫捷說，新年數鳥邁入第10年，累積資料2018年第一波光電開發起了實質作用，讓光電開發避開高生態敏感區，開啟民間團體認養國有鹽灘地認養，目前除布袋鹽田由高雄鳥會認養，台南七股和將軍鹽田也被黑琵保育學會、中華鳥會、台南鳥會、濕地保護聯盟、荒野保護協會及台灣環境規劃協會等6個團體認養，總面積高達1941公頃，保護國有地，提升棲地品質。

高雄鳥會發起「布袋鹽田濕地守護者夥伴募集計畫」，希望藉小額募款讓更多人支持鹽田濕地經營管理，募款網址：https://neti.cc/klr3dld 期望未來整建水路及水工設施，改善鹽田生態環境，營造人與鳥類的友善環境。

全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供
全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供

濕地 鳥會 認養

延伸閱讀

春節連假 阿里山遊樂區、高跟鞋教堂等景點交通疏導措施公告

嘉義布袋流浪犬群聚咬傷人家畜所捕捉 居民發現有人餵食

鴻海線上嘉年華全球互動同歡 世新大學LVS智能棚助陣

桃園鳥類槍擊案不斷 東方蜂鷹龜山中彈恐殘廢

相關新聞

家鼠入侵蘭嶼體型變大 台師大研究：染恙蟲病機率恐增

國立台灣師範大學生命科學系研究團隊和衛福部疾管署合作，在蘭嶼各棲地環境捕捉老鼠，測量老鼠體型和計算身上寄生的恙蟲數目，並...

春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景...

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。