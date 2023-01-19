水鳥點點名 2023NYBC新年數鳥嘉年華布袋數量全台第一

全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，由全台各社團和鳥友們進行樣區調查計數。今年嘉縣布袋鎮共21名位鳥伙伴參加，調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋新年數鳥嘉年華活動6日進行，一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一。

數鳥嘉年華成員由特有生物研究保育中心、嘉大生物資源系、高雄鳥會布袋鹽田工作團隊及各地支援鳥友組成。2007年國家重要濕地保育政策推動，七股及布袋多處鹽田陸續被公告國家重要濕地，其中，布袋6、7區廢鹽田濕地面積遼闊、水系和區塊相對完整，被列為國家級重要濕地。

冬季布袋水鳥數量約在3萬至4萬間，這樣的調查數據由每年新年數鳥嘉年華調查統計而來，水鳥數量一直位居全台各樣區之首。 今年調查數據顯示，布袋鹽田水鳥鳥種數共62種， 數量高達3萬4,391隻，其中：鷗類9499隻、小型鷸鴴類8026隻、浮水鴨7297隻、潛水鴨5665隻、中大型鷸鴴類3083隻、大型涉禽1428隻、其他白冠雞、紅冠水雞和翠鳥共477隻。

顯示布袋鹽田濕地提供多樣性、體型大小，不同類群鳥類使用，其中為少見鳥種，像花鳧、赤膀鴨、羅文鴨、紅頭潛鴨、斑背潛鴨、黑頸鸊鷈、冠鸊鷈等，吸引許多鳥人特地遠來觀察、攝影，帶動生態旅遊；從水鳥數量種類統計顯示，布袋鹽田濕地提供龐大數量種類豐富水鳥棲息，在東亞澳遷徙路線上是台灣最重要的候鳥中繼站。

台灣位處東亞澳遷徙線中繼位置，廢曬鹽灘保有過去鹽田紋理結構，具備高低起伏不一淺水灘地型態，吸引大批南來北往水鳥棲息。春秋之際提供過境水鳥短暫休息覓食，冬季為度冬水鳥樂園。

高雄鳥會2019年向國有財產署認養國有非公用邊際土地，總計認養布袋鹽灘地343公頃，每周進行巡查、環境維護及鳥類觀察，與在地學校合作進行推廣教育，推動鳥類定點觀察活動。

布袋樣區鳥老大、高雄鳥會理事洪貫捷說，新年數鳥邁入第10年，累積資料2018年第一波光電開發起了實質作用，讓光電開發避開高生態敏感區，開啟民間團體認養國有鹽灘地認養，目前除布袋鹽田由高雄鳥會認養，台南七股和將軍鹽田也被黑琵保育學會、中華鳥會、台南鳥會、濕地保護聯盟、荒野保護協會及台灣環境規劃協會等6個團體認養，總面積高達1941公頃，保護國有地，提升棲地品質。

高雄鳥會發起「布袋鹽田濕地守護者夥伴募集計畫」，希望藉小額募款讓更多人支持鹽田濕地經營管理，募款網址：https://neti.cc/klr3dld 期望未來整建水路及水工設施，改善鹽田生態環境，營造人與鳥類的友善環境。 全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供 全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供 全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供 全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供 全台新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界年度盛事，嘉縣調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區，今年布袋一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一！圖／高雄鳥會提供

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