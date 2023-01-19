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春節連假入境旅客增　機場公司呼籲勿搭乘非法攬客車輛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
維護自身權益，機場公司呼籲入境旅客勿搭乘非法攬客車輛桃園機場第一、二航廈皆有設有排班計程車上車處。圖為位於第一航廈12號會面點的排班計程車上車處。記者黃仲明／攝影
維護自身權益，機場公司呼籲入境旅客勿搭乘非法攬客車輛桃園機場第一、二航廈皆有設有排班計程車上車處。圖為位於第一航廈12號會面點的排班計程車上車處。記者黃仲明／攝影

隨著各國邊境陸續解封，加上今年農曆春節連續假期長達10天，不少民眾已開始安排出遊計畫，準備出國享受假期。根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場春節疏運期間入境將在1月28日(初七)達到高峰，約為4萬3389人次。桃園國際機場入境旅客交通接駁部分，備有機場捷運、客運巴士、租賃車與排班計程車等大眾運輸工具，桃機公司提醒旅客勿乘坐非法攬客車輛，以保障自身權益。

機場公司表示，桃園機場排班計程車採定點上車方式，駕駛並無在航廈進行攬客。第一、二航廈皆有設有排班計程車上車處，分別位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點，提供旅客24小時、全年無休的交通服務。排班計程車駕駛均通過航警局審查，車隊也有完整的管理規範，讓旅客權益多一層保障。

為有效遏止機場黃牛違規攬客與保障旅客權益，機場公司除於入境大廳、行李提領區加強宣導拒搭白牌車外，另派遣機場特勤警衛隊及保全人員於重點出入口加強巡查；同時也與執法機關進行合作，由公路總局與航警局持續進行聯合稽查，針對違規攬客欠繳罰單累犯者，將由行政執行署桃園分署進行扣押存款、限制出境、查封不動產等強制手段。

機場公司指出，自去年10月13日國門解封以來，隨著旅客逐漸增加，去年10至12月驅離違規攬客近900件，呼籲旅客一同當個更聰明的消費者，一起抵制非法黃牛。

桃園機場2023年春節疏運期間，入境人潮將在1月28日（初七）達到高峰，估計約有4萬3千多人，圖為桃機第一航廈入境大廳。記者黃仲明／攝影
桃園機場2023年春節疏運期間，入境人潮將在1月28日（初七）達到高峰，估計約有4萬3千多人，圖為桃機第一航廈入境大廳。記者黃仲明／攝影
桃園機場2023年春節疏運期間，入境人潮將在1月28日（初七）達到高峰，估計約有4萬3千多人，圖為桃機第一航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影
桃園機場2023年春節疏運期間，入境人潮將在1月28日（初七）達到高峰，估計約有4萬3千多人，圖為桃機第一航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影

桃園機場 計程車

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