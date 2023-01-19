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家鼠入侵蘭嶼體型變大 台師大研究：染恙蟲病機率恐增

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學生命科學系研究團隊和衛福部疾管署合作，在蘭嶼各棲地環境捕捉老鼠，測量老鼠體型和計算身上寄生的恙蟲數目。圖／台師大提供
國立台灣師範大學生命科學系研究團隊和衛福部疾管署合作，在蘭嶼各棲地環境捕捉老鼠，測量老鼠體型和計算身上寄生的恙蟲數目。圖／台師大提供

國立台灣師範大學生命科學系研究團隊和衛福部疾管署合作，在蘭嶼各棲地環境捕捉老鼠，測量老鼠體型和計算身上寄生的恙蟲數目，並檢測感染恙蟲病病原體感染率。團隊發現，老鼠和恙蟲的數量在森林中最多；且老鼠越重，寄生的恙蟲也越多；一地老鼠越多，恙蟲數量也越多，研究結果顯示，老鼠入侵小島後可能增加當地疾病傳播，世界其他地方也應該留意類似影響。

台師大表示，過去的研究多顯示，老鼠若從大陸被引入小島後體型會變大、密度增加，且會出現於各種環境，並可能導致傳染病風險增加。

台師大指出，蘭嶼是恙蟲病盛行的小島，恙蟲病由恙蟲傳播，誤診可能導致死亡，恙蟲的宿主主要是老鼠。家鼠常出現在台灣本島住家附近，相較於台灣本島的家鼠，蘭嶼家鼠的體型則明顯較大、密度較高，除了住家外也會在森林裡，家鼠入侵到蘭嶼後，使得當地各種環境都有機會感染恙蟲病，家鼠體型變大和密度增加，則可能增加蘭嶼的恙蟲數量，提高民眾感染風險。

台師大也表示，海洋上的小島由於不易到達因此生物種類較少，導致動物間多半和相同種類的動物競爭，當外來種老鼠被引入小島時，則因小島上缺乏其他種類競爭者，導致外來種更易擴散到各種棲地，若又剛好攜帶疾病或寄生傳播疾病的病媒，則老鼠體型變大可攜帶的病媒數量便增加，密度增加則會提高疾病傳播的速度，棲地環境多變，則會導致小島上各種地方都有機會感染疾病。

台師大表示，根據過去相關研究，蘭嶼上面的老鼠幾乎都是家鼠（Rattus tanezumi），且有別於家鼠在台灣本島只侷限分布在住家附近，家鼠在蘭嶼上包括在森林中亦到處可見，體型和密度也較台灣本島來得高，也因此家鼠跑到蘭嶼之後，確實可能增加當地感染恙蟲病的機會。

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