快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

膝軟骨磨損保守治療無效時 醫：一次性自體軟骨修補術是新選擇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭說，關節軟骨磨損初期及中期時，如果玻尿酸、增生療法等保守治療，或復健無效時，對於活動力高的病患，一次性自體軟骨修補手術是最新且有效的治療選擇。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭說，關節軟骨磨損初期及中期時，如果玻尿酸、增生療法等保守治療，或復健無效時，對於活動力高的病患，一次性自體軟骨修補手術是最新且有效的治療選擇。圖／國軍台中總醫院提供

一名68歲男性，膝蓋疼痛數年，曾接受過許多治療方式，也曾接受過關節鏡清創加上高濃度血小板血漿（PRP）注射，但都無法緩解症狀，後來經國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭施以「一次性自體軟骨修補手術」，並以微創關節鏡方式完成，除了僅有關節鏡的兩個1公分左右傷口，術後疼痛也獲緩解，恢復生活機能更快。

姜良諭說，一次性自體軟骨修補是工研院所最新研發的再生醫學產品，在高齡社會下，可以發現每個長者都比過去同年齡的相對活動力來的好，對於膝蓋的活動要求也相對高，臨床上常發現人工膝關節置換雖然可大幅改善病患症狀及活動，但活動上還是無法和天然的膝蓋一樣。

另外，膝蓋在X光下沒有明顯的關節腔狹窄，但病患卻總是抱怨在爬樓梯或是走路某個角度會明顯疼痛甚至出現軟腳無力症狀，這都可能是局部的軟骨磨損導致的症狀，在過去的治療方式，不外乎在門診使用玻尿酸、高濃度血小板血漿、羊膜注射或接受手術微骨折手術（鑽孔讓骨頭流血）、馬賽克鑲嵌術，從膝蓋相對不會使用到的區域取下軟骨及骨頭移植到磨損部位等。近年也有取下軟骨拿去實驗室培養後再植入的手術方式，但相較於一次性手術來說，病患得承受兩次開刀的風險、疼痛及奔波。

一次性自體軟骨修補手術可以選擇用切開傷口或是微創關節鏡方式處理，手術過程是在病患的膝蓋內較少使用區域取下少量軟骨，在手術室全程無菌進行軟骨切碎及酵素處理後，再植入病患軟骨磨損區，形成再生軟骨組織進行修復，整個手術時間僅需約40分鐘。術後雖疼痛感大幅減少，仍建議需短暫的負重保護，通常約兩到三個月軟骨生長後，症狀會明顯改善。

姜良諭說，一次性自體軟骨修補手術並非萬能，在膝蓋韌帶及半月板都嚴重受損的情況下，甚至在X光都可看到膝關節腔明顯變窄，這時候可能人工膝關節置換才是較好的選擇，但在關節軟骨磨損初期及中期時，如果玻尿酸、增生療法等保守治療，或復健無效時，對於活動力高的病患，一次性自體軟骨修補手術是最新且有效的治療選擇，並能維持靈活的關節行動力。

手術 膝關節 復健

延伸閱讀

清醒裝著葉克膜54天抗病魔 花蓮男康復返家過年

先天心臟病術後安裝葉克膜54天 男子年前出院返家圍爐

洪詩新婚就遭曝成「驚世媳婦」！勇兔幫嗆李運慶：找死

脖子痛會自己好轉嗎？專科醫師告訴你頸部疼痛怎麼辦

相關新聞

家鼠入侵蘭嶼體型變大 台師大研究：染恙蟲病機率恐增

國立台灣師範大學生命科學系研究團隊和衛福部疾管署合作，在蘭嶼各棲地環境捕捉老鼠，測量老鼠體型和計算身上寄生的恙蟲數目，並...

春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景...

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。