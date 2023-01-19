春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景藝術展等各式各樣設施及活動，可規畫成過年出遊景點，兼顧遊憩與運動。

新北高灘處指出，新北河濱公園內規畫「淡水河岸青輕騎、大漢名畫青輕騎、新店擺渡青輕騎、汐止風華青輕騎、大都會熊猴森青輕騎」等五條自行車道路線，讓民眾騎自行車騎自行車騎出健康外，也可享受河濱公園美景。

高灘處提醒，新北河濱自行車租借站除了除夕及初一（1月21日至1月22日）公休兩日外，初二至初八（1月23日至1月29日營業時間都是比照假日營業模式，租借時間為每日上午8點至晚間6點，最晚還車時間為晚間7點。

高灘處提到，春節期間還有三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展，展期不中斷至1月29日止，每日上午8點半至晚上10點，俏皮的藝術裝置加上繽紛絢麗光雕等造景，把鴨鴨公園變成一座夢幻遊樂場，讓大小民眾都能開心玩。另外，還有孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。 孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。圖／新北高灘處提供 三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展在春節期間不中斷。圖／新北高灘處提供 新北水岸青輕騎多條路線。圖／新北高灘處提供 新北河濱自行車租借站除了除夕及初一公休，初二至初八都比照假日營業模式。圖／新北高灘處提供 孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。圖／新北高灘處提供 三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展在春節期間不中斷。圖／新北高灘處提供

商品推薦