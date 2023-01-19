快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北河濱自行車租借站除了除夕及初一公休，初二至初八都比照假日營業模式。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車租借站除了除夕及初一公休，初二至初八都比照假日營業模式。圖／新北高灘處提供

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景藝術展等各式各樣設施及活動，可規畫成過年出遊景點，兼顧遊憩與運動。

新北高灘處指出，新北河濱公園內規畫「淡水河岸青輕騎、大漢名畫青輕騎、新店擺渡青輕騎、汐止風華青輕騎、大都會熊猴森青輕騎」等五條自行車道路線，讓民眾騎自行車騎自行車騎出健康外，也可享受河濱公園美景。

高灘處提醒，新北河濱自行車租借站除了除夕及初一（1月21日至1月22日）公休兩日外，初二至初八（1月23日至1月29日營業時間都是比照假日營業模式，租借時間為每日上午8點至晚間6點，最晚還車時間為晚間7點。

高灘處提到，春節期間還有三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展，展期不中斷至1月29日止，每日上午8點半至晚上10點，俏皮的藝術裝置加上繽紛絢麗光雕等造景，把鴨鴨公園變成一座夢幻遊樂場，讓大小民眾都能開心玩。另外，還有孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。

孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。圖／新北高灘處提供
孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。圖／新北高灘處提供
三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展在春節期間不中斷。圖／新北高灘處提供
三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展在春節期間不中斷。圖／新北高灘處提供
新北水岸青輕騎多條路線。圖／新北高灘處提供
新北水岸青輕騎多條路線。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車租借站除了除夕及初一公休，初二至初八都比照假日營業模式。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車租借站除了除夕及初一公休，初二至初八都比照假日營業模式。圖／新北高灘處提供
孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。圖／新北高灘處提供
孩童最愛的熊猴森樂園共融遊戲場，是網美拍照、親子同樂、悠閒騎車及踏青的好去處。圖／新北高灘處提供
三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展在春節期間不中斷。圖／新北高灘處提供
三重鴨鴨公園限定的童話世界地景藝術展在春節期間不中斷。圖／新北高灘處提供

新北 自行車 春節

延伸閱讀

新北無業男持「10磅啞鈴」殺父 母驚慌失措急竟先找人收屍

交通部次長致贈新北交大春節加菜金 期盼10天連假交通順暢

天元宮櫻花開了！淡海輕軌一日券玩翻

獨／不只出訪星國更有外交青年軍？ 新北青年局擴國際交流

相關新聞

春遊河濱美景兼運動 新北5單車路線及豐富戶外展不中斷

農曆春節10天假期即將到來，新北河濱單車道成熱門首選，當中都已串接基隆桃園及台北市，另外還有熊猴森樂園及三重鴨鴨公園地景...

影／王呈哲紐約攝影大賽摘9金 首站謝大甲鎮瀾宮

34歲王呈哲自學攝影13年，去年參加2022紐約攝影大賽一舉摘下9金，其中「大甲鎮瀾宮媽祖朝聖活動」，獲得紐約攝影魚眼、...

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

春節假期從1月20日至1月29日長達10天，最近諾羅病毒和腸病案例上升，衛福部南投醫院提醒民眾春節期間注意個人衛生防護，...

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

明天起就是春節10天連假，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，除夕至初一暫時回溫後，初二至初四受強烈大陸冷氣團或寒...

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

位於新竹關西的六福村主題樂園，歷來是國人連假出遊的熱門景點，尤其園內的笑傲飛鷹、大怒神等設施更是經典，更被韓國綜藝節目評...

明起10天春節連假 台鐵疏運運能增12% 創歷年新高

明天起就是春節10天連假，台鐵局共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。