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春節期間注意這些「細節」 吃得健康避免意外發生

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
光田綜合醫院急診部主任林技政提醒，飲食若不慎卡住，應立即採取哈姆立克急救法。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院急診部主任林技政提醒，飲食若不慎卡住，應立即採取哈姆立克急救法。圖／光田綜合醫院提供

今年春節有10天假期，光田綜合醫院急診部林技政主任提醒，年節期間發糕、年糕、湯圓火鍋、佛跳牆等應景食物，常出現在圍爐的餐桌上，對於消化不良的人，適量食用就好，避免攝取過多，造成腸胃不適，甚至是腸阻塞而就診。

此外，對於年紀較長的長者，或是吞嚥功能不好的人，請家屬儘量協助將食物切成小塊，以避免在吞食時，不慎卡住甚至窒息，以及年菜中不乏有魚類、有丸子類食品，或是大塊肉類，無論是小孩或年老，在食用上要多注意，一定小口吞食，細嚼慢嚥，更可以在食用前先挑除魚刺、減少硬物，以免誤食，造成受傷。

林技政補充，大人們也會在年節聚會聚餐，邊吃飯邊聊天時，笑口張大食物不慎掉入呼吸道，造成呼吸道梗塞，甚至窒息。如有遇到此類危急的情況，家人間有學過哈姆立克急救法或是基本救命術，可以協助急救，若沒有也請盡快撥打119急救專線，並聽從救護派遣員指示協助處理。

年節期間也常見婦女因準備年節飯菜，急忙不小心切到手而就診，林技政說，這時看到有傷口，拿東西壓著止血最好，並利用水往低處流的概念，可以把手可以抬高，減緩血流。

最好使用紗布，但家庭不一定常備紗布，此時用乾淨毛巾、衣物，甚至衛生棉、護墊，都可派上用場。林提醒，千萬不要拿衛生紙覆蓋，因為衛生紙遇到濕容易變成紙漿，附著在傷口上，反而會影響傷口處理。

光田綜合醫院急診部主任林技政提醒，飲食若不慎卡住，應立即採取哈姆立克急救法。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院急診部主任林技政提醒，飲食若不慎卡住，應立即採取哈姆立克急救法。圖／光田綜合醫院提供

衛生紙 火鍋 湯圓

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