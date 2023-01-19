蘇花安計畫加速推進中 預計今年提送環評到環保署
大清水隧道坍方後，各界關注蘇花公路安全提升計畫進度，公路總局蘇花改工程處設法加速進行，預計今年送環評報告，並同步規劃建設計畫，待綜合規劃與環評通過後盡速提報，希望114年完成。
公路總局日前召開宜蘭地區春節疏運記者會，會中除說明疏運計畫，也報告蘇花安目前的進度。行政院108年12月核定蘇花安可行性研究，公路總局接著進行綜合規劃，與專家和民團討論環境議題，並辦理地方說明會和公開會議，去年8月底提報交通部。
蘇花改工程處表示，尚須環保署通過環境影響評估報告，交通部才會核准綜合規劃，因此目前會加速處理環評，原本預計今年底提送，有望提前，確切時間仍要看後續狀況。工程處也會同步進行建設計畫，若綜合規劃與環境評估都通過，預估114年可提報建設計畫。
蘇花安針對「東澳-南澳」、「和平-和中」、「和仁-崇德」3路段規劃，位於宜蘭的東澳-南澳段長9.3公里，路線會避開烏石鼻自然保留區、觀音海岸野生動物棲地，以及特定水保區和自來水保護區，並因應地方要求在南澳平原採用高架，減少對市區交通影響。
工程處指出，建設計畫通過後就會開始進行設計，編列經費與發包工程，各路段具體何時動工與完工要看到時候的狀況，目前以2030年完工為目標，以期改善東部交通問題。
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