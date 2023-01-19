兔年新春天氣看過來 氣象局畫3重點：會冷

兔年新春天氣看過來，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，春節連假會冷，有3重點：桃園以北雲多、偶雨；初二至初四冷氣團或寒流影響，冷；除夕、初二起沿海留意風、浪。

氣象局說，明天小年夜，東北季風增強，北部、東半部轉為陰雨，宜花有較大雨勢，其他地區多雲到晴。北台灣溫度稍轉涼，其他地區影響小，日溫差大。中南部明晨間局部霧。

周六除夕、周日初一稍回暖，各地回暖，21、22日清晨西半部局部晨霧。東半部、桃園以北偶雨，其他地區多雲到晴。

下周一初二至下周三初四再轉冷，強烈大陸冷氣團或寒流南下、影響，各地天氣轉冷。北部及東半部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。冷空氣的強度預報仍有不確定性，持續留意。

至於更長期的天氣展望，1月26日至27日冷氣團逐漸減弱，各地氣溫慢慢回升，北東仍偶雨，中南部天晴。 春節期間天氣預報。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

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